La Comunidad destaca récord de afiliados de la serie histórica en octubre y que creó casi 1 de cada 3 empleos de España

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destacado este miércoles que este octubre consiguió el mayor número de afiliados de la serie histórica en la región, 3.985.982 personas, y que creó casi uno de cada tres empleos del conjunto de España --31%--.

Así lo ha señalado en un comunicado en el que recoge los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En ellos se apunta a que la afiliación creció un 1,48% en octubre en Madrid respecto al mes anterior con un alza de 58.128 cotizantes, frente al conjunto de España donde el crecimiento fue menor (0,83 %).

Destaca también que en términos anuales, Madrid creó uno de cada cinco nuevos empleos en España tras crecer la Afiliación en un 4,1%, medio punto más que la media nacional.

También se han publicado los datos del paro por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social. En Madrid aumentó en octubre un 1,44% respecto a septiembre (hasta los 287.356 desempleados), mientras que en términos anuales el crecimiento fue del 2,5%-

El comunicado de la Comunidad se centra en que en el último año se han reducido los desempleados de larga duración un 2,8% y también en los sectores de la Construcción (4,4%), la Agricultura (2,3%) y la Industria (1,3%).

Además, apunta que el número de autónomos en la región crece en 13.218 respecto al mismo mes de 2025 (+3%) superando en siete décimas el porcentaje estatal. El total de trabajadores por cuenta propia se eleva hasta 451.766, el más alto desde que hay registros. Respecto al septiembre sube un +1% (4.354 personas), el doble que en el conjunto de España.