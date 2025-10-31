La Comunidad detecta "algunos fallos" en VioGén a la hora de contactarse con mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asunstos Sociales, Ana Dávila, ofrece declaraciones a los medios durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 4 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha detectado "algunos fallos" en la comunicación de los datos a través del Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género dependiente del Ministerio del Interior (VioGén) que "no han permitido en alguna ocasión" contactar con mujeres víctimas.

Así lo ha trasladado este viernes a los medios de comunicación la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, tras asistir al acto conmemorativo del centenario del Hospital Beata María Ana.

"Le tenemos que recordar al ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) y al Gobierno de Pedro Sánchez que se tienen que tomar en serio estas cuestiones, que no podemos seguir poniendo en riesgo a las víctimas", ha insistido.

En los últimos días se ha conocido que la Junta de Andalucía ha advertido de que el sistema VioGén "lleva un año fallando", y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que "no ha podido contactar" el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de esa incidencia.

Por otro lado, la consejera madrileña ha recordado los fallos detectados en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato para monitorizar casos de violencia machista, una cuestión "muy grave" por el que están esperando que el Ejecutivo central "ponga una solución".

"Estamos esperando a que el Ministerio de Igualdad dé las explicaciones necesarias y, sobre todo, que ponga una solución para salvaguardar la seguridad de todas las víctimas", ha remarcado Dávila.