La Comunidad encarga un estudio para anticiparse a las necesidades de movilidad en la región en los próximos 15 años

Archivo - Archivo.- Varias puertas de Andén colocadas recientemente, en la línea 6 del metro de Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha encargado un estudio para intentar anticiparse a las necesidades de movilidad en la región de cara a los próximos 15 años con el objetivo de poder planificar de forma más adecuada y ajustada al crecimiento poblacional.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de los trabajos para elaborar el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras y Servicios de Transporte Colectivo 2027/42, con una inversión de 791.000 euros y un plazo de ejecución de 30 meses.

Este documento definirá cómo deberá evolucionar este servicio durante los próximos 15 años para adaptarse al crecimiento de la población, la creación de barrios y los cambios en los desplazamientos de los ciudadanos, ha explicado el Gobierno regional en un comunicado.

Así, esta hoja de ruta, que permitirá determinar las actuaciones necesarias para adaptar la red al futuro de la movilidad en la región, analizará las posibles ampliaciones de Metro, la evolución de las líneas de autobús, el transporte interurbano y la conexión de los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otros aspectos.

Para ello, también tendrá en cuenta las previsiones demográficas y el crecimiento de los municipios para detectar con antelación la demanda y adecuar los servicios a la transformación de cada zona.

El documento incorporará herramientas digitales y sistemas avanzados de análisis que permitirán conocer con mayor precisión cómo se desplazan los ciudadanos y definir soluciones adaptadas a cada entorno.

Desde el Gobierno regional han subrayado que el objetivo es disponer de una red "más eficiente y accesible, preparada para atender la demanda de los próximos años y orientar las inversiones y mejoras hacia aquellos puntos donde resulten más necesarias".