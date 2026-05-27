Comunidad enmarca como "concursos" los "pocos" contratos con sociedades de Julio Martínez y pide "no generar confusión"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado como "concursos" los "pocos" contratos que la Comunidad ha tenido con empresas de Julio Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional por la denominada trama Plus Ultra, y ha pedido "no generar confusión".

Lo ha expresado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrada en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, después de que Más Madrid haya anunciado que presentará una batería de iniciativas en la Asamblea de Madrid y en la Cámara de Cuentas para conocer los contratos con Martínez.

"Se corresponden con concursos realizados que se resolvieron a través de las correspondientes mesas técnicas, donde hay funcionarios, interventores y letrados de la Comunidad de Madrid, y por servicios perfectamente satisfechos por parte de estas empresas", ha señalado.

Considera García Martín de que "el hecho de una empresa pueda trabajar con otra administración no le disculpa de su presunta o de su posible relación con una trama corrupta vinculada a Rodríguez Zapatero o al caso Plus Ultra".

"Crear confusión sobre este tema por parte del Gobierno central, Más Madrid y por parte de los socios que apoyan a este gobierno corrupto, pues no es otra cosa que tratar de esconder o de tratar de echar tinta de calamar sobre lo que está ocurriendo hoy, que es el registro de la sede de Ferraz o esas joyas de la abuela que fueron encontradas del señor Rodríguez Zapatero", ha apuntado.