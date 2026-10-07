La Comunidad estudia recurrir decretos de vivienda, que son "fraude y panfleto", al poder "invadir" competencias de CCAA

Archivo - Imagen de recurso de viviendas asequibles en Villa de Vallecas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad de Madrid recurrirá los decretos de vivienda si hay "invasión de competencias", al asegurar que son "un fraude y panfleto electoral", y ha exigido "políticas eficaces".

"Estos decretos son un fraude, un panfleto electoral y darán la puntilla al mercado de la vivienda a un mercado del alquiler que ya cuenta con 400.000 pisos menos desde que el actual Gobierno tomó las riendas del país", ha indicado el portavoz del Gobierno regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Considera que si la Diputación Permanente termina aprobando estos reales decretos será "un fraude de ley y una estafa" a los españoles cuya voz se defiende en el Parlamento, que "ya dijo no a estos decretos".

"Casi 8 años sin políticas eficaces de vivienda y ahora improvisan un paquete de medidas que no pueden pagar porque no tienen presupuesto", ha reprochado García Martín, quien ha subrayado que los servicios jurídicos de la Comunidad estudiarán si "se vulneran los derechos de propietarios e inquilinos".

Mientras tanto, ha defendido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue trabajando "para facilitar una vida más próspera a los madrileños y atraer inversiones generadoras de empleo".