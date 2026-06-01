La Comunidad firma un convenio con Microsoft para ofrecer 75.000 cursos gratuitos de Inteligencia Artificial

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, y la directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Micrososft, Sonia Marzo, firmando el acuerdo de colaboración. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha firmado este lunes un acuerdo de colaboración con la multinacional Microsoft de cara a ofrecer formación gratuita en Inteligencia Artificial (IA) para hasta 75.000 personas gracias a un nuevo programa digital con itinerarios online.

Se trata del proyecto TalentIA, englobado en el programa 'AI skills for Employability' de Microsoft, diseñado para ser "plenamente compatible" con el mercado laboral o los estudios, facilitando el acceso de los madrileños a una tecnología "clave" y una competencia "transversal" para la productividad actual, según ha señalado Albert en declaraciones a los medios.

"El 66% de los directivos dicen que no contratarán a nadie que no tenga conocimientos en habilidades digitales y especialmente en temas relacionados con la IA, con lo cual nos parece que con esta colaboración todos ganamos y conseguimos que, no solo desempleados, sino jóvenes, mayores y gente que quiere mejorar sus cualiicaciones en temas relacionados con la IA puedan mejorar sus posibilidades en el mercado de trabajo y en su vida en general", ha añadido.

La convocatoria está abierta a estudiantes, profesionales en activo y personas desempleadas mayores de 16 años, que podrán acceder a cinco aprendizajes con acreditación oficial de Microsoft. Para ello, los interesados deberán completar obligatoriamente el nivel inicial antes del 30 de junio, día que finaliza también el plazo de inscripción.

Una vez superado este primer bloque, los alumnos desbloquearán el acceso al resto de contenidos especializados a lo largo de todo un año, cada uno al ritmo que se adapte a sus circunstancias, para realizar posteriormente un examen final para obtener una titulación oficial. Las tasas de las pruebas de certificación serán totalmente gratuitas para quienes completen con éxito los cursos.

La directora de Capacitación en Inteligencia Artificial de Microsoft, Sonia Marzo, ha explicado que esta formación busca que los usuarios de la formación "empiecen a entender" qué significa la IA, así como sus diferentes modelos de lenguaje, haciendo especial énfasis en los principios de "ética y responsabilidad" a la hora de su utilización.