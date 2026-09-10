La Comunidad implantará la carrera profesional horizontal para "reconocer la dedicación" de los docentes

Archivo - Varias personas esperan en las puertas del Instituto San Isidro, donde van a realizar el examen de oposición de Educación Secundaria, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas, a 19 de junio de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves la implantación de la carrera profesional horizontal docente, con el objetivo de "reconocer social y económicamente la dedicación y el compromiso" de sus maestros y profesores.

Así lo ha adelantado en su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, donde la dirigente autonómica ha señalado que la Consejería de Educación abrirá las negociaciones para su implantación con el objetivo de reconocer la labor que realizan estos profesionales en colegios e institutos de la región.

Esta medida educativa se suma a otras como la intención de reforzar el prestigio social de los profesores y su "figura de autoridad pública" ofreciendo asistencia jurídica ante cualquier agresión a través de la Abogacía General.

También se modificará el decreto que regula la convivencia en los centros para agilizar las actuaciones ante faltas graves o muy graves y conductas contrarias a esa buena convivencia. Además, ampliará el apoyo jurídico y psicológico que presta a profesores y maestros ante este tipo de situaciones.