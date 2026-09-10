La Comunidad impulsará una nueva oferta de formación para trabajadoras de Infantil que podrá incrementar sus salarios

Archivo - Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer que pondrá en marcha una oferta de formación permanente para las trabajadoras de Educación Infantil de 0 a 3 años, con el objetivo de que se traduzca en un incremento de sus salarios por parte de las empresas que las contratan para gestionar los centros, en plena huelga de estas empleadas para mejorar sus condiciones laborales.

Así lo ha explicado durante su discurso en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, donde también ha detallado que a medida que termine la vigencia de los contratos actuales en las escuelas infantiles públicas de gestión indirecta, se va a revisar el modelo de contratación para que todas tengan dos educadoras por aula, algo de lo que ya disponen los centros de gestión directa de la Comunidad de Madrid.

Coincide esta medida con las reivindicaciones de las trabajadoras, que llevan meses pidiendo mejoras retributivas y de sus condiciones. Precisamente las trabajadoras están realizando noches de concentración permanente con pernocta en la que criticaban que la presidente no tuviera "hueco" para negociar "bajada de ratios, pareja educativa y salarios dignos".

Con estas nuevas acciones, las educadoras que trabajan en los centros de la red pública podrán recibir formación que les ayude a desarrollar su carrera profesional, algo que redundará "en una mejor atención a los alumnos y familias".

Además, los nuevos contratos de gestión indirecta de escuelas de la Comunidad de Madrid incluirán incentivos para las empresas licitadoras que mejoren las condiciones retributivas de las profesionales que realicen estos cursos.

También se dará un mayor protagonismo a las familias, que podrán evaluar el funcionamiento de las escuelas infantiles públicas en los que están matriculados sus hijos a través de encuestas anuales de satisfacción, y que servirán a la Administración autonómica para completar la radiografía de su calidad.

En este curso 2026/27 recién iniciado, la Comunidad de Madrid ha alcanzado el récord de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil (57,8%), en el octavo año académico donde esta es gratuita en las cerca de 400 escuelas de la red pública madrileña.