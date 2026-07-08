La Comunidad inicia una campaña de limpieza de pintadas en La Pedriza - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado una campaña de limpieza de pintadas en la zona de La Pedriza, situada en la vertiente madrileña del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para mantener su conservación.

Los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ya han comenzado a cartografiar los espacios afectados, junto con la Asociación Deportiva Cultural Rock and Rocks Pedriza, cuyos escaladores se sumarán a la iniciativa de forma voluntaria, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

Asimismo, ha puesto en marcha un llamamiento a la colaboración ciudadana, mediante carteles con un código QR que facilitan una rápida y fácil comunicación a cualquiera que observe un daño de este tipo.

Para ello, será necesario realizar una fotografía del grafiti con la ubicación activada, indicar el soporte sobre el que se encuentra y enviar la información al enlace inventario de pintadas.

Los trabajos de limpieza comenzarán el próximo otoño, utilizando un producto biodegradable que permite eliminar la pintura, aplicándolo con ayuda de una brocha y un pulverizador manual de presión con agua.

Además, los voluntarios recogerán los restos de pintura disuelta y excedentes del producto que se generen durante esta labor, guardándolos en un recipiente para ser desechados fuera del espacio, dejándolo completamente limpio.

Una vez que se evalúe el resultado de la iniciativa, se realizarán otras acciones periódicas para mantener en buen estado la montaña, y se estudiará la capacidad para gestionar la información que aporten los ciudadanos y la ejecución de los trabajos.

Con estos resultados, el proyecto se podría ampliar a otras áreas afectadas por daños similares en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.