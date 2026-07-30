La Comunidad inicia la inspección de más de 4.100 inmuebles afectados por incendios para evaluar daños y tramitar ayudas

Varios coches quemados, a 27 de julio de 2026, en Chapinería, Madrid (España). - ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha comenzado este jueves las inspecciones de las edificaciones afectadas por los incendios forestales de la Sierra Oeste, con el objetivo de evaluar los daños estructurales y avanzar en la futura concesión de ayudas a los damnificados por unas llamas que han arrasado en torno a 29.000 hectáreas de territorio madrileño.

Los primeros trabajos se centrarán en el polígono industrial de Chapinería y en las viviendas que han sufrido mayores desperfectos en esta misma localidad, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. Más adelante, se revisarán inmuebles en Villa del Prado, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, San Martín de Valdeiglesias y Aldea del Fresno.

Para ello, el Ejecutivo autonómico ha constituido un equipo integrado por profesionales de la Dirección General de Urbanismo, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y el Cuerpo de Agentes Forestales, que trabajarán en coordinación con los técnicos municipales para agilizar la evaluación de viviendas y parcelas.

Estas inspecciones permitirán detectar los daños más graves que afecten a la habitabilidad y seguridad de los inmuebles, levantar las correspondientes actas técnicas y adoptar las medidas urgentes que resulten necesarias. Con esta información se elaborará un primer diagnóstico sobre el alcance de los daños, paso previo para definir y tramitar las ayudas para los afectados por los incendios.

Además, la Comunidad ha facilitado a los ayuntamientos la información catastral de las fincas y edificaciones situadas en el área afectada por el fuego, así como datos sobre construcciones existentes en suelo no urbanizable de protección, con el fin de agilizar los trabajos de inspección.

El Gobierno regional ha precisado que el dispositivo se coordina directamente con los municipios afectados y que las inspecciones se realizarán siempre que las condiciones de seguridad permitan acceder a las zonas dañadas, sin descartar la incorporación de refuerzos técnicos externos para acelerar el proceso de evaluación.