La Comunidad invita a todas las CCAA a firmar convenidos para que los estudiantes puedan acceder al abono transporte

Archivo - Archivo.- Una persona pasa su abono por los tornos de Metro - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a todas las Comunidades Autónomas la posibilidad de suscribir convenios para que los estudiantes puedan acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) aunque no estén empadronados en la región.

El gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Pablo Rodríguez Sardinero, ha remitido una carta a todas las comunidades y ciudades autónomas ofreciendo esta posibilidad, tras el anuncio realizado en este sentido el pasado lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, desde el pasado día 15 de junio, únicamente se expide la Tarjeta de Transporte Público, que da soporte al abono transporte, a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y algunas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En este sentido, el máximo responsable del CRTM invita en la misiva a firmar convenios con la Comunidad que permitan extender el acceso a los abonos personales subvencionados, especialmente entre los jóvenes estudiantes y universitarios, y beneficiarse así de las condiciones tarifarias bonificadas.

Unos convenios que irían en la línea del que ya existe con Castilla-La Mancha para que los ciudadanos que se desplazan habitualmente a Madrid por motivos de estudio, trabajo o circunstancias familiares puedan beneficiarse del sistema tarifario madrileño.

En la carta, el gerente del CRTM subraya que estos convenios se fundamentan en un principio de cooperación y corresponsabilidad financiera entre administraciones y plantea, con carácter prioritario, facilitar el acceso de los jóvenes al abono transporte en condiciones equiparables a las de los usuarios empadronados en la región.

Asimismo, se ofrece a remitir un borrador de acuerdo con los aspectos jurídicos, económicos y operativos necesarios para su formalización a aquellas administraciones interesadas, han apuntado desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.