La Comunidad de Madrid solicitará al Ayuntamiento la protección ambiental del edificio del antiguo Baobab en Lavapiés

Archivo - Antiguo restaurante senegalés Baobab, en Lavapiés - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid solicitará al Ayuntamiento la protección ambiental del edificio del antiguo restaurante senegalés Baobab, en la calle Cabestreros de Lavapiés, inmueble sobre el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, había anunciado la suspensión cautelar de la licencia de obras de demolición de dos edificaciones en tanto se valoraba el caso.

Según trasladan fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Histórico ya habría estudiado la petición del Ayuntamiento para dar su criterio en torno a este conjunto --que actualmente no tiene protección urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana-- y han avanzado que se solicitará para el mismo la protección ambiental.

Este grado de catalogación se aplica a edificios que contribuyen al carácter histórico o paisajístico del entorno urbano y cuyo valor reside principalmente en su integración en el paisaje de la calle o del barrio.

La suspensión de la licencia supuso el freno de facto del derribo de los dos edificios, ubicados en el distrito de Lavapiés. Para el Grupo Municipal Socialista la demolición suponía "un atentado patrimonial" contra lo que podría ser, según la formación, un caserío tradicional del siglo XVII. Por este motivo, decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial.

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha señalado este lunes que en el Consistorio todavía no tienen "ninguna novedad" en torno a este trámite. "La Comunidad está estudiando ese expediente y, por lo tanto, en el momento en el que nos trasladen cuál es su opinión, pues actuaremos en consecuencia", ha aclarado a los medios tras la presentación de los nuevos vehículos del Cuerpo de Bomberos.