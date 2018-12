La Comunidad mandará un requerimiento al Ayuntamiento para que "legalice" la placa del 15M en Sol

Publicado 04/12/2018 12:42:29 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mandará un requerimiento al Ayuntamiento de la capital para que "legalice" la placa del 15M que ha instalado en la Puerta del Sol y que va a ser inaugurada esta tarde, ya que carece de autorización de la Comisión Local de Patrimonio.

Lo ha avanzado el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, en declaraciones a los medios de comunicación este martes. El presidente no quiere hacer del tema "una discusión política porque no tiene sentido" pero sí ha recordado que el Consistorio exige a todos los ciudadanos que cumplan con la normativa urbanística. "Es decir, tú no puedes colgar un tendedero en tu casa si no tienes una autorización, no puedes hacer nunca un cerramiento si no tienes autorización", ha añadido.

"Lo mínimo es que el Ayuntamiento cumpliera con la normativa y para colgar una placa, que insisto me parece muy bien que la quieran colgar, cumplan con los plazos preceptivos", ha lanzado. Asimismo, ha indicado que no va a hacer de esto "ninguna campaña y ninguna pelea".