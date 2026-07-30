La Comunidad mantiene el nivel 2 del Plan Infoma con 40 dotaciones y cinco medios aéreos en la Sierra Oeste. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma), mientras continúan las labores de vigilancia y extinción de posibles reproducciones del incendio forestal de la Sierra Oeste.

Con datos a las 19 horas, en el dispositivo permanecen desplegadas 40 dotaciones terrestres y cinco medios aéreos para controlar la evolución del incendio, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Recuerdan que está prohibido el baño y las actividades acuáticas en el pantano de San Juan, una de las zonas más afectadas por las llamas y donde todavía hay trasiego de medios aéreos que acuden el recoger agua.

Además, piden que se eviten los desplazamientos a las inmediaciones y otras áreas afectadas, ante el riesgo de caída de árboles e infraestructuras dañadas por el fuego.