La Comunidad modificará el proyecto del tramo sur de L11 tras un informe desfavorable de Defensa sobre Cuatro Vientos

Archivo - Archivo.- Entrada a la estación de Metro de Cuatro Vientos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid está barajando alternativas para la ampliación del tramo sur de la Línea 11 de Metro de Madrid tras un informe desfavorable del Ministerio de Defensa sobre el proyecto planteado inicialmente, la conexión de La Fortuna, en Leganés, con la estación de Cuatro Vientos de la Línea 10 (Hospital Infanta Sofía-Puerta del Sur), a través de un túnel de unos 2,2 kilómetros.

En concreto, el departamento que dirige Margarita Robles ha emitido un informe desfavorable por el impacto en terrenos militares de las alternativas planteadas por el Gobierno regional para esta ampliación sur de la L11 de Metro, que busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones.

La actuación prevista por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras contemplaba una estación nueva en el entorno de Cuatro Vientos, concebida como intercambiador con la Línea 10 y la C-5 de la red de Cercanías. Según el estudio informativo, el trazado iría bajo terrenos del Ministerio de Defensa, de modo que exigiría demoler edificaciones de la base aérea de Cuatro Vientos.

Así, en el informe vinculante emitido por el Ministerio de Defensa se pone de manifiesto que el trazado diseñado afecta "a la Defensa Nacional", según el contenido adelantado por '20minutos' y la 'Cadena Ser' y consultado por Europa Press.

El planteamiento inicial contemplaba un túnel de 2,2 kilómetros para conectar La Fortuna y Cuatro Vientos que afectaría al aeródromo de Cuatro Vientos, con uso civil y militar.

PROLONGACIÓN HASTA LAS ÁGUILAS

Tras este informe, la Comunidad de Madrid considera que no resulta viable plantear una ampliación hacia Cuatro Vientos y, en consecuencia, tampoco una prolongación hasta Las Águilas que dependía de ese corredor.

De esta forma, el proyecto constructivo que tendría que estar redactado este mes ha ampliado el plazo ocho meses, hasta el 10 de febrero de 2027. Se busca así disponer del tiempo necesario para valorar y analizar en profundidad los informes recibidos e incorporarlos adecuadamente al procedimiento antes de adoptar las decisiones que correspondan.

Así, el departamento que dirige Jorge Rodrigo está analizando las diferentes alternativas para diseñar esta ampliación, ya que el informe desfavorable de Defensa constituye "un elemento de especial relevancia" que deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de las distintas posibilidades. En todo caso, han recalcado que las conclusiones definitivas se adoptarán una vez finalice la tramitación administrativa.

"La Comunidad de Madrid está tramitando este proyecto con el máximo rigor técnico e institucional y nos encontramos analizando ahora todas las consideraciones formuladas por las administraciones competentes dentro del procedimiento administrativo correspondiente", han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes.

LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 11

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

El Gobierno ya avanza en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, unas obras que está previsto que se completen en 2027. La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal).

En cuanto al tramo norte, en febrero se aprobó el estudio definitivo del trazado, que incluye seis estaciones para conectar Mar de Cristal con Valdebebas Norte pasando por Ifema Madrid, el Intercambiador, el Hospital Isabel Zendal y la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.

La intención del Ejecutivo regional es que las obras, con una inversión de más de 880 millones de euros, puedan comenzar en 2027 y se extenderían hasta 2031.

Contempla estaciones en Mar de Cristal (conexión con los andenes de las Líneas 4 y 8) y ubicación bajo la calle Arequipa; Ifema-Cárcavas (ampliación del Recinto Ferial); Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia; Hospital Enfermera Isabel Zendal; Aeropuerto de Barajas-T4 (conexión con L8 de Metro); y Valdebebas Norte.

Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

En cuanto al tramo centro (Conde de Casal-Mar de Cristal), la Consejería de Vivienda, Transportes Infraestructuras suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en este tramo Centro, que debía conectar Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas.

Según se alegó entonces, se desistió de este contrato al no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de la Línea 11 con los que debería conectar cada uno de los subtramos del tramo centro.

Este tramo estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros, divididos en dos proyectos distintos, y contemplaba un máximo de 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexión prevista con las líneas 2, 4, 5, 7, 8, 9 de Metro.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.