La Comunidad no aceptará un modelo de financiación para las CCAA que "discrimina": "Esto va de España"

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid no aceptará un modelo de financiación propuesto por el Gobierno de la nación para las comunidades autónomas que "discrimina", al asegurar que esto no va solo de recursos sino que "va de España" y la financiación de los servicios públicos.

"Pedro Sánchez nos ha hecho comenzar el año como finalizamos el año 2025.

Hemos comenzado el año con más privilegios que ha otorgado a los partidos independentistas, en particular a Esquerra Republicana de Cataluña, con una propuesta de financiación autonómica hecha a machetazos, al dictado de aquellos que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña", ha censurado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el marco de la reunión que se lleva a cabo este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Así, ha recordado que los madrileños son "los más solidarios y los que más aportan a la caja común", pero ha criticado que con este nuevo sistema se le darían a cada madrileño "223 euros menos".

El consejero ha señalado que desde el Gobierno madrileño "jamás aceptarán" este modelo, tal y como lo expresará la propia consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en la reunión de hoy. "Esto no va sólo de recursos, esto va de España y va de la forma y manera en la que vamos a financiar los servicios públicos, que con Sánchez están en riesgo", ha alertado.