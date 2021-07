La Comunidad se opondrá al "atropello" de reforma fiscal del Gobierno por todos los medios políticos y legales

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en que desde la Comunidad de Madrid se oponen de manera radical al "atropello" de reforma fiscal que quiere impulsar el Gobierno central y ha avisado que la intentarán frenar por todos lo medios políticos y legales.

Así lo ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se ha conocido el informe sobre el sistema tributario que el Ejecutivo madrileño ha enviado al Ministerio de Hacienda y que supone su aportación al Comité de Expertos para la elaboración del Libro Blanco de la reforma fiscal.

"Llevamos muy sólidas razones jurídicas, económicas y tributarias por las cuales es un atropello", ha expuesto. A su parecer, buscan "pasar por encima" de la autonomía de la región y que los impuestos de los madrileños se decidan "en cónclaves de consejeros de Hacienda socialistas o, aún peor, en la mesa de negociación con los independentistas de Cataluña".

Lasquetty ha remarcado que no van a dejar de hablar de esta cuestión porque no quieren que se apruebe "entre tinieblas como le gusta hacer" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, ha incidido en que obligarán a que haya "focos encendidos".

PROBLEMAS DE REFORMA "MAL PENSADA"

El titular de Hacienda ha desgranado que el informe que empieza analizando los problemas que puede acarrear una reforma "mal pensada, diseñada sobre bases equivocadas o mal ejecutada" y que podría tener "un efecto destructivo para la recuperación y creación de empleo en España". Además, recoge los efectos de contar con impuestos bajos, se detiene en la defensa de la autonomía fiscal y, en concreto, en la situación de Madrid.

"Es una pormenorizada manera de desmontar argumentos falsos sobre la fiscalidad de la Comunidad de Madrid", ha dicho, al tiempo que ha indicado que la primera que lanza argumentos que en este sentido es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así, ha vuelto a defender que la región "no hace 'dumping fiscal' porque tienen la mismas reglas que todos los demás, que Madrid no se beneficia de ser capital, porque lo ha sido durante siglos", que no hay insolidaridad porque son la región que más aporta y que no absorbe todo "sino que más bien genera crecimiento económico".

CERCA DE 30 EXPERTOS

El documento elaborado por el Gobierno regional ha contado con la participación de estudios y análisis de cerca de 30 expertos de distintos ámbitos, que remarcan la relación entre los impuestos bajos y la creación de empresas, la atracción de inversiones y el crecimiento del PIB.

Así, se recogen las aportaciones de profesionales del mundo académico, como Salomón Aguado Manzanares (Universidad a Distancia de Madrid), Luis Manuel Alonso González (Universidad de Barcelona), Santiago Álvarez García (Universidad de Oviedo), Mikel Buesa (Universidad Complutense de Madrid), César García Novoa (Universidad de Santiago de Compostela), Juan José Rubio Guerrero (Universidad de Castilla La Mancha), Jorge Sainz (Universidad Rey Juan Carlos) y José Félix Sanz Sanz (Universidad Complutense de Madrid).

También han colaborado expertos de diversos institutos empresariales y económicos como Lorenzo Bernaldo de Quirós (Freemarket Corporative Intelligence), Daniel Lacalle (Instituto de Empresa e Instituto de Estudios Bursátiles) y Javier Santacruz (Instituto de Estudios Bursátiles). Desde el ámbito jurídico han participado los abogados del Estado José Manuel Otero Novas y Macamen Tejera Gimeno o el asesor legal y tributario Ignacio Ruiz-Jarabo.

Asimismo, el estudio contempla las aportaciones de diversas entidades como Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Círculo de Empresarios y la Fundación Civismo e Instituto de Estudios Económicos (IEE).