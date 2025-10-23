Comunidad pagará a Encasa Cibeles 1,3 millones para zanjar el conflicto judicial por compra de 32 promociones del Ivima

Archivo - Archivo.- Afectados por la venta de pisos del Ivima piden frente a la Asamblea que se cree una Oficina de Atención para su caso - AFECTADOS POR LA VENTA DE PISOS DEL IVIMA

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pagará a Encasa Cibeles 1,3 millones de euros extra para zanjar el conflicto judicial por la operación de compraventa en 2013 de 32 promociones con 3.000 pisos de la Agencia de Vivienda Social (AVS), antiguo Ivima.

En concreto, se trata de la venta de casi 3.000 viviendas públicas del antiguo Ivima acometida en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros y que fue anulada en 2019 y raticada por el Tribunal Supremo en 2021.

Esta resolución estaba relacionada con la enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L. La Justicia declaró nulo en reiteradas ocasiones este proceso de subasta, firme desde febrero de 2021, y el 29 de septiembre de 2021 se procedió a la devolución de las 1.721 viviendas sociales que aún gestionaba el Ejecutivo regional.

Este procedimiento contencioso-administrativo se suspendió en septiembre de 2023 a instancias de Encasa Cibeles para explorar un acuerdo extrajudicial con la Comunidad. En este marco, el Consejo de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde al pago de esta cantidad, según ha adelantado 'El País'.

Un compromiso de abono de 1,3 millones de euros a cambio de "la renuncia expresa de la mercantil a cualquier reclamación extra por este asunto", han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

YA ABONADOS 107 MILLONES

En el marco del mismo, la Comunidad ya abonó a Encasa Cibeles 107,7 millones en 2022 en concepto de restitución de prestaciones y, al año siguiente, 2,1 millones en concepto de intereses derivados del procedimiento.

En 2022, el fondo recurrió en los tribunales el pago de esos 107,7 millones en concepto de daños y perjudicios o, subsidiariamente, 132,6 millones en concepto de restitución de prestaciones y 78,5 millones en concepto de daños y perjuicios.

Esta cifra se trata del resultado de una valoración de los inmuebles que fueron recepcionados por el Ejecutivo regional el pasado septiembre, ha adelantado '20 Minutos' y han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Agricultura.

Para llevar a cabo esta delimitación del precio se ha fijado en la "escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses", un peritaje "objetivo" que está "avalado" por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y que ha sido informado al fondo de inversión esta semana.