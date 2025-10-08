La Comunidad pide "esperar para saber con exactitud" las causas del derrumbe en la calle Hileras

Reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Navalcarnero, a 8 de octubre de 2025, Navalcarnero, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido "esperar para saber con exactitud" las causas del derrumbe del edificio en la calle Hileras, en el centro de la capital, que ha dejado a cuatro personas fallecidas.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en Navalcarnero, el también portavoz del Gobierno autonómico ha trasladado el afecto y las condolencias a todos los familiares de los fallecidos por parte de todo el Gobierno madrileño.

Sobre las causas, ha insistido en que se están todavía investigando y ha señalado que se barajan distintas hipótesis.

"Pero en cualquier caso es una cuestión que en este momento está bajo investigación policial. En cuanto tengamos más datos los podremos ofrecer o la propia policía y los investigadores podrán ir adelantando los trabajos que ya están realizando, pero todavía es pronto", ha subrayado, a la vez que ha pedido "esperar para poder saber con exactitud" qué ha ocurrido.

García Martín ha agradecido a los servicios de emergencias, de Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, que trabajaron durante horas intensas de búsqueda, destacando especialmente su "profesionalidad".