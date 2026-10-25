Comunidad pide al Gobierno "controlar" protestas como la de Barcelona y tacha los disturbios de "lamentables"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, inaugura la segunda jornada del III Madrid Investment Forum que se celebra en la sede de Tres Cantos- AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha pedido este domingo al Gobierno y a la Delegación de Gobierno que "controle" protestas como la de Barcelona este sábado y ha tachado los disturbios en plaza de Catalunya como "muy lamentables" después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, tras una protesta no autorizada convocada por redes sociales.

"La verdad que no podemos acostumbrarnos a lo que está sucediendo y que se siga incrementando la tensión de esta manera en las calles", ha lamentado Novillo, en declaraciones remitidas a los medios, desde Arganda del Rey donde ha participado en la XXXII Carrera Memorial Bomberos.

Considera que actividades como esta protesta en la ciudad condal afectan a "la libertad de todos los ciudadanos" y ha resaltado "el daño" que se está haciendo a los comercios.

En este sentido, ha sostenido que no se puede "repetir" lo que se vió la semana pasada en Francia y ahora en Barcelona. Por todo ello, ha pedido "la máxima atención" al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno para que "realmente controle" unas actividades que, a su juicio, están "muy alejadas de cualquier reivindicación lógica".