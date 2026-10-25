Comunidad pide al Gobierno "controlar" protestas como la de Barcelona y tacha los disturbios de "lamentables"

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, inaugura la segunda jornada del III Madrid Investment Forum que se celebra en la sede de Tres Cantos
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, inaugura la segunda jornada del III Madrid Investment Forum que se celebra en la sede de Tres Cantos- AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS
Europa Press Madrid
Actualizado: domingo, 25 octubre 2026 13:17
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MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha pedido este domingo al Gobierno y a la Delegación de Gobierno que "controle" protestas como la de Barcelona este sábado y ha tachado los disturbios en plaza de Catalunya como "muy lamentables" después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, tras una protesta no autorizada convocada por redes sociales.

"La verdad que no podemos acostumbrarnos a lo que está sucediendo y que se siga incrementando la tensión de esta manera en las calles", ha lamentado Novillo, en declaraciones remitidas a los medios, desde Arganda del Rey donde ha participado en la XXXII Carrera Memorial Bomberos.

Considera que actividades como esta protesta en la ciudad condal afectan a "la libertad de todos los ciudadanos" y ha resaltado "el daño" que se está haciendo a los comercios.

En este sentido, ha sostenido que no se puede "repetir" lo que se vió la semana pasada en Francia y ahora en Barcelona. Por todo ello, ha pedido "la máxima atención" al Gobierno de España y a la Delegación del Gobierno para que "realmente controle" unas actividades que, a su juicio, están "muy alejadas de cualquier reivindicación lógica".

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