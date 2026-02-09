Comunidad reclama a Puente "sacar del cajón" el informe de viabilidad para llevar Cercanías a Boadilla tras cinco años

Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado este lunes al Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente "sacar del cajón" el informe de viabilidad encargado para llevar la red de Cercanías hasta la localidad de Boadilla del Monte, que ve "fundamental" que cuente con una estación de tren, tras cinco años sin saber de él.

"Ya se iniciaron los trabajos en el año 2021 por parte del Ministerio para hacer un informe y un estudio de viabilidad al respecto. Sin embargo, en este caso estamos en el año 2025 y el Ministerio de Transportes tiene ese informe guardado en el cajón", ha denunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

En declaraciones a los medios, el consejero ha exigido al titular de Transportes que "desempolve" ese informe y traslade sus resultados. En caso de que se constate la viabilidad del proyecto, ha añadido, "lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y construir esa estación que los ciudadanos de Boadilla del Monte la necesitan".