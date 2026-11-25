El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, durante el Pleno en la Asamblea de Madrid, a 19 de noviembre de 2026 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, en materia de vivienda, al considerar que "invade competencias autonómicas, impone obligaciones económicas y administrativas sin su consentimiento y vulnera principios constitucionales" como la seguridad jurídica, la autonomía financiera y la igualdad en el acceso a los recursos públicos.

El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles encomendar a la Abogacía General la interposición del recurso de inconstitucionalidad y su personación ante el Alto Tribunal, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Según ha desgranado, recurrirán ante el Tribunal Supremo los desarrollos reglamentarios que puedan realizarse al amparo de este nuevo marco legal. "En cualquier caso, esperamos que ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Supremo tengan que pronunciarse sobre estos recursos porque el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre derogue este real decreto ley y también la nefasta Ley de Vivienda", ha señalado.

García Martín considera que este real decreto es "la puntilla" al mercado de la vivienda ya que "deja desprotegidos tanto a inquilinos como a pequeños propietarios", además de asegurar que "expulsará del mercado del alquiler mucha más vivienda".

En concreto, la regulación obliga a las Administraciones Públicas a asumir automáticamente las deudas de los inquilinos en situación de vulnerabilidad que se enfrenten a un procedimiento de desahucio y carezcan de una alternativa habitacional, "sin que hayan contraído esas obligaciones ni dado su conformidad".

Asimismo, el Gobierno regional sostiene que estas disposiciones modifican el sistema de adjudicación de viviendas públicas, establecen "diferencias de trato que considera insuficientemente justificadas" y pueden tener "consecuencias negativas" para el mercado del alquiler.

La normativa también obliga a estas a modificar su organización y destinar personal y presupuesto al cumplimiento de las medidas, "sin permitirles decidir cómo aplicarlas ni establecer sus propios procedimientos".

"EXCEDE" LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES

Otro de los motivos del recurso es que el decreto-ley fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, "contraviniendo la decisión previa del Pleno de la Cámara, una circunstancia que el Gobierno regional considera contraria a la Constitución".

Por último, el Gobierno autonómico entiende que el texto "excede" los límites constitucionales de los decretos-leyes al afectar a derechos como la propiedad privada y la libertad de empresa, introducir disposiciones retroactivas y comprometer la seguridad jurídica.

También considera que "puede vulnerar la capacidad de las comunidades" para gestionar sus propios recursos económicos, modificar aspectos tributarios relacionados con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y alterar los principios de igualdad y objetividad en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas.