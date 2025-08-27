Comunidad reivindica las mejoras en el próximo encargo a Tragsa para las Brigadas Forestales: "Toda la esperanza puesta"

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha puesto en valor las medidas que el Gobierno regional introducirá en el nuevo encargo a partir de 2026 a la empresa Tragsa para mejorar las condiciones laborales de los efectivos de las Brigadas Forestales, con más inversión, consolidación de puestos de trabajo durante todo el año y mejoras en determinados complementos.

En declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero ha trasladado su esperanza en que este conflicto laboral termine con una solución satisfactoria para todas las partes. "Toda la esperanza puesta", ha dicho Novillo.

Este jueves habrá una reunión a tres entre la empresa pública Tragsa, la Comunidad de Madrid y el comité de empresa de los trabajadores para abordar este conflicto colectivo, con una huelga indefinida iniciada el pasado 15 de julio y retomada el pasado lunes tras un parón de diez días.

En concreto, en el nuevo encargo que entrará en vigor a partir de 2026 se introducirán mejoras como un incremento de la partida presupuestaria en 4 millones de euros, ascendiendo así a un total por encima de los 32 millones anuales.

Además, contemplará la consolidación de más de 425 efectivos que van a estar durante todo el año, de modo que se acabará con las contrataciones eventuales a partir de mayo del próximo año. "También, incluso, mejorarles algunos de los complementos por su actuación en inclemencias meteorológicas", ha indicado.

Una serie de medidas que, ha explicado, permitirán tengan una "cierta mejora retributiva", algo que, ha recalcado, ya se produce desde 2021 cuando la Comunidad decidió que la contratación por parte de empresas privadas pasase a formar parte de una empresa pública como Tragsa, con la consiguiente consideración de trabajadores públicos y el pertinente aumento de salarios, "que ha alcanzado hasta un 15% en su masa salarial".

"Hay margen suficiente dentro de ese encargo para que, evidentemente, Tragsa pueda manejar y poder hacer un convenio de empresa para mejorar algunos complementos", ha indicado Novillo, quien ha reiterado la voluntad del Gobierno de "seguir ayudando en ese camino de mejora de sus condiciones".

En esta línea, ha recordado el acuerdo alcanzado para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) estatales como un ejemplo de que es posible acordar una serie de mejoras salariales para este personal. Según ha apuntado Novillo, según un estudio a nivel nacional, estos trabajadores en la Comunidad "cuentan con el mejor salario de toda España después de Valencia". "Aun así, no nos conformamos. Entendemos que en Madrid nos gustaría estar a la cabeza e instamos a que la empresa busque las soluciones y ahí vamos a estar nosotros para ayudarla", ha enfatizado.

Finalmente, el consejero ha vuelto a remarcar que la Comunidad mantiene que no puede negociar estas mejoras para los trabajadores al no ser competente en un convenio colectivo sectorial, tal y como señala un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo.

En concreto, en el mismo, consultado por Europa Press, se recoge que, aunque Tragsa "no está legitimada para negociar" este convenio colectivo sectorial, sí puede negociar "su propio convenio de empresa". En cualquier caso, determina que la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) "no tiene legitimación para negociar el convenio colectivo de los trabajadores que no son empleados públicos suyos, sino personal laboral de empresas concesionarias".

"Nosotros lo que hacemos es dar un ecosistema futuro para que sea mucho más fácil que llegue a mejores condiciones con los trabajadores, que creemos que tienen que mejorar en cuanto a su salario. Nosotros sí que hemos dado ese paso importante para tener esa fijeza en el empleo que nos permite incrementar en la parte de actuaciones de prevención de este personal y, a la vez, estamos reforzando las plantillas en la parte de extinción de nuestro cuerpo de bomberos", ha zanjado.