La Comunidad reprocha que no se hayan actualizado entregas a cuenta y lo relaciona con las negociaciones con Puigdemont

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha reprochado en la Asamblea que el Gobierno central no haya actualizado las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, parte "fundamental" del sistema de financiación de las mismas, y lo ha relacionado con las negociaciones con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Las entregas a cuenta no son del Gobierno, son del dinero de todos los madrileños. No es algo que nos da el señor (Pedro) Sánchez, es algo que está establecido como una parte fundamental en el sistema de financiación autonómica", ha recordado la consejera este jueves desde el Pleno de la Cámara regional.

Así, ha censurado que el Gobierno quiera hacer "lo del año pasado" al no comunicar las actualizaciones de las entregas a cuenta "hasta julio y no pagarlas hasta septiembre". "El señor Puigdemont, que es uno de sus múltiples jefes, en realidad les ha dicho, nada de actualización de entregas a cuenta, hasta que no abramos una negociación seria sobre la financiación singular de Cataluña y ustedes ni mu de las actualizaciones a cuenta", ha afirmado.

En esta línea, ha denunciado que el PSOE llegue a un acuerdo con Esquerra Republicana y los independentistas para "romper la caja común y dar a Cataluña una financiación privilegiada".

"De hecho, el 31 de enero le volví a escribir a la vicepresidenta (María Jesús) Montero para que me diera esa información. No me la dio, igual que no me ha dado la información del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha valorado.