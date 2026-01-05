La Comunidad subraya el 'sorpasso' a Cataluña en afiliación y pone el foco en el aumento en autónomos

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha subrayado el 'sorpasso' a Cataluña en afiliados a la Seguridad Social y ha puesto el foco en el aumento en el número de autónomos "a pesar del Gobierno central".

"Pues estamos francamente satisfechos porque ha ocurrido algo inédito desde que tenemos registros y es que Madrid tiene más afiliados que ninguna otra región de España. Se ha producido un 'sorpasso', hemos superado a Cataluña, pero no es por el hecho de superarlo, sino porque teniendo --Cataluña-- un millón de habitantes más, nosotros tenemos más afiliados", ha señalado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación en un obrador de Móstoles donde se están realizando roscones de Reyes.

Así, ha indicado que los datos de empleo que se han conocido este lunes son "realmente buenos" porque en la Comunidad de Madrid "se han creado el 83%" de todos los empleos de España en el último cuatrimestre de 2025, además de resaltar a Madrid como "lugar de oportunidades para conseguir un puesto de trabajo".

Además, Albert ha destacado que la región sigue reduciendo el paro con la "mejor cifra histórica" desde 2007, a lo que ha sumado los más de 440.000 autónomos. "Siempre hemos sido la locomotora económica de España y esa locomotora económica de España se ve reflejada también en las cifras de empleo. A Madrid no solo es que cada día llega más gente a buscar una oportunidad, es decir, nos crece la población activa, sino que además esa población activa encuentra un trabajo y creamos más empleo que en toda España", ha señalado.