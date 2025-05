La Comunidad tacha de "error" la consulta pública sobre la OPA de BBVA a Sabadell y exige al Gobierno "no escaquearse"

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert (c), durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha calificado de "error" la consulta pública previa a la decisión del Gobierno de España sobre la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell y ha exigido al presidente, Pedro Sánchez, "no escaquearse".

Así lo ha indicado este martes ante los medios de comunicación desde la Consejería, donde ha recalcado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo regulador, "había dicho que se debía autorizar" y ha remarcado que la decisión "le corresponde" al Ejecutivo central.

"El Gobierno tiene que gobernar. No puede escaquearse como lo ha hecho en el tema de la electricidad o de los apagones. Lo que tiene que hacer es tomar la decisión que estime conveniente con lo que le ha dicho el regulador", ha insistido.

Sánchez anunció este lunes que el Gobierno abrirá una consulta pública previa a la decisión del Gobierno sobre la oferta pública de adquisición de BBVA sobre Banco Sabadell y añadió que la voluntad es recabar la opinión de organizaciones, ciudadanos y asociaciones.

"Si no quiere gobernar, que convoque elecciones, que diga el pueblo quién quiere que gobierne y no tendrá este problema. Hoy quiere aprobar la reducción de la jornada laboral y pretende que se lo apruebe Junts, a cambio hacer esa consulta asamblearia porque los independentistas se lo están pidiendo. Eso no es serio", ha zanjado Albert.