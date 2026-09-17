Comunidad tilda de "modélico" el inicio de curso con normalidad en aulas y cifra en 8.000 las vacantes que quedan en FP

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha tildado de "modélico" la vuelta a las aulas tras el verano en la Comunidad de Madrid, donde las clases han arrancado con normalidad y ha situado a la región como "paradigma" de la libertad de elección, con más de 8.000 vacantes que quedan todavía en FP, mientras que la izquierda le ha apuntado las huelgas que tiene el sector y la climatización, mientras Vox pide un "cambio radical".

Zarzalejo ha hecho el balance en la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido a petición propia para dar cuenta de los principales datos y novedades del recién estrenado curso 2026/27, y donde ha subrayado que la región ha arrancado con "récord de docentes, becas y recursos".

En esta línea, ha subrayado que las prioridades del Gobierno regional en materia educativa van encaminadas a seguir garantizando "la igualdad de oportunidad, ampliar la libertad de elección y mejorar la calidad" dando facilidades a la comunidad educativa.

"No nos conformamos con liderar los ranking. Lo que queremos es seguir construyendo, el mejor sistema educativo de toda España", ha enfatizado. Un sistema educativo que cuenta con 1.251.281 alumnos, de los que el 80,3% de los cuales cursarán sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos.

Al hilo, ha desgranado que los colegios públicos e institutos contarán este curso académico con 68.899 profesores y maestros, 1.280 más que el pasado curso. A esta cifra hay que sumar otros 26.603 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 95.502.

En cuanto a becas y ayudas educativas la inversión alcanza los 278,8 millones, un 6,4% más que el pasado 2025/26. Concretamente se destinarán 68 millones a las de comedor; 67,4 a Educación Infantil; 43,5 a Bachillerato; 30,6 a Formación Profesional; 15 a Segunda Oportunidad; 53 al programa de préstamo de libros ACCEDE y 1,3 millones a las de transporte, apertura de los comedores en periodos no lectivos y desayunos.

Por otra parte, Zarzalejo ha destacado que la Consejería que lidera sigue aplicando el plan de bajada de ratios, ya vigente en los tres cursos del segundo ciclo de Infantil y que este año alcanza a toda la Educación Secundaria Obligatoria y sigue avanzando también en la etapa de Primaria, que este 2026/27 tiene ya 20 niños por curso en 1º y 2º. Asimismo se incrementan los colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

También se ha referido a nuevos proyectos que se ponen en marcha como el programa Aprende Leyendo para reforzar la comprensión lectora de los alumnos en las primeras etapas educativas o la carrera profesional horizontal docente, una medida con la que el Gobierno regional quiere reconocer social y económicamente la dedicación y el compromiso de los maestros y profesores.

Ya se trabaja además en el plan de mejora de la eficiencia energética, climatización y accesibilidad de los centros públicos de la región, que permitirá invertir 1.240 millones durante los próximos diez años; y en el despliegue de la Tarjeta Virtual Educativa, una herramienta que permitirá a las familias madrileñas tener a un solo clic toda la vida académica de sus hijos, tal y como anunció la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate sobre el Estado de la Región.

VOX PIDE UN "CAMBIO DE RAÍZ"

Por Vox, José Antonio Fúster ha advertido a la consejera de que tienen "mucho que hablar", tanto en la Asamblea como en el Congreso, de cara a dar un "cambio radical y desacomplejado" que acabe con el "pedagogismo" y "destierre las absurdas políticas de la izquierda".

"Han cambiado el conocimiento por competencias, que han desterrado la memoria, que han cambiado la exigencia por la complacencia, la autoridad académica por el bienestar emocional, que han cambiado a los padres por el Estado", ha cargado.

Entre los 'deberes' que ha puesto a Zarzalejo están la recuperación de la "exigencia" en la escuela, "recuperar" la autoridad académica del profesor, las familias como parte de la educación y gobernar la educación pero no "cogobernar" con los sindicatos.

PSOE LE RECOMIENDA DIÁLOGO CON LOS PROFESORES

De su lado, el diputado del PSOE Esteban Álvarez ha cargado contra un discurso de Zarzalejo "en modo electoral" y le ha advertido a Zarzalejo que "piense lo que piense una consejería no se puede gobernar contra el profesorado".

"Siéntese, hable con ellos", ha encomendado a una consejera a la que ha afea la pérdida del poder adquisitivo del docente en Madrid "ha sido de un 12%, unos 5.000 euros al año" y que ahora les pida confíen en su "compromiso" para esa "carrera horizontal docente" que llegará a los 350.

También ha reprochado a Zarzalejo que no haya pedido los 17,5 millones de euros que ofrecía el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y ha preguntado "a qué espera" el Ejecutivo autonómico.

MM DESTACA LAS DOS HUELGAS INDEFINIDAS

Por último, la diputada de Más Madrid María Pastor ha comenzado señalando que el "61% de los centros educativos han empezado sin las plantillas completas", ha reprochado "lo rápido que construyen la Fórmula 1" y lo que tardan en climatizar colegios y que se hayan "recortado varias líneas" en centros educativos como el Calvo Sotelo de Las Tablas.

La parte central de su intervención ha sido las dos huelgas educativas indefinidas a las que se enfrenta Mercedes Zarzalejo: la de las educadoras de 0-3 años (desde hace cinco años) y la de convocada por sindicatos sanitarios en busca de mejoras salariales y reducción de ratios.

Pastor ha afirmado que estas huelgas existen porque "el PP está más ocupado de que la presidenta siga viviendo a todo trapo" mientras ha "renunciado a Madrid". "Aquí está que explicarle a los madrileños por qué la educación madrileña tiene niños achicharrados, falta de financiación, profes con unos salarios no a la altura de su trabajo, institutos que no llegan y chavales sin apoyos necesarios, mientras la señora Ayuso tiene áticos, viajazos y palcos VIPs", ha lanzado María Pastor a Mercedes Zarzalejo.