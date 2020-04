La Comunidad tramita solo 280 nuevas peticiones de RMI en marzo por problemas en solicitud y registro

El consejero Alberto Reyero promete levantar suspensiones, agilizar nuevas concesiones y aumentar cuantías

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid (RMI) solo ha tramitado 280 nuevas solicitudes de Renta Mínima de Inserción (RMI) en marzo, casi un tercio menos que en el febrero, por dificultades en la realización de solicitudes y problemas en los registros derivados del estado de alarma por la alerta sanitaria del coronavirus.

Según los datos publicados este martes por la Consejería de Políticas Sociales, a los que ha tenido acceso Europa Press, las familias perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI), el pasado mes han sido 21.994, frente a las 22.146 registradas en febrero y las 22.373 en enero. El total de la inversión económica regional en este mes ha sido de 10,4 millones de euros.

De las actuales, 13.180 tienen su domicilio en la capital, que representan el 59,93 por ciento del total de familias perceptoras. En cuanto a la distribución por sexo de los titulares de RMI en marzo, los hombres son 7.512 y las mujeres 14.482, es decir, el 65,85 por ciento.

Por lo que respecta a la nacionalidad extranjera de los perceptores, el mes pasado ascendían a 5.293 familias, lo que supone un 24,07 por ciento del total. El importe de la nómina de familias extranjeras asciende a 2,43 millones de euros. El 40,73 por ciento de las familias extranjeras que perciben RMI son de nacionalidad marroquí, seguidos por el 16,4 por ciento de nacionalidad rumana.

En marzo de 2020, el 31 por ciento de los perceptores RMI son personas solas y el 55,95 por ciento tienen a su cargo menores de edad. El 34,91 por ciento de las familias tienen un tiempo de permanencia como perceptoras RMI superior a 2 años e inferior a 5 años y el 46,06 por ciento supera los 5 años de permanencia.

DENEGACIÓN, ARCHIVO Y EXTINCIONES

Además de las 249 concesiones hubo 251 denegaciones, 231 archivos de solicitudes y 484 extinciones. El 39 por ciento de las denegaciones fue por no acreditar carencia de recursos económicos, el 24,3 por ciento por no constituir una unidad de convivencia independiente con antelación de 6 meses, el 8 por ciento por no acreditar residencia efectiva en la región y el 7,17 por ciento porque el patrimonio de la unidad de convivencia independiente supera el límite reglamentariamente establecido, entre otros motivos.

Entre las causas de archivos de solicitudes, la más común fue por no presentarla en el plazo correcto, con el 88 por ciento del total. En cuanto a las extinciones, la mayoría se dieron por el mantenimiento de las causas de suspensión cautelar durante más de 3 meses (32,85%), el mantenimiento de las causas de suspensión temporal durante más de 12 meses (27,07%), contar con recursos económicos suficientes (7,44%) y el desarrollo de una actividad laboral superior a doce meses (7,02%).

Asimismo, en marzo se produjeron 548 suspensiones de la RMI, 310 de ellas cautelares y 238 temporales. Entre las causas más frecuencias, está no aportar documentación, actividad laboral o variaciones económicas, variaciones de la unidad familiar o de lugar de residencia, percepciones de prestaciones o subsidios, pérdida de contacto con los Servicios Sociales, etcétera.

ACLARACIONES DE LA CONSEJERÍA

Junto a los datos, la Consejería de Políticas Sociales ha emitido una nota en la que aclaran que las cifras reflejadas en el Informe Mensual RMI corresponden a la nómina pagada en el mes al que se refiere dicho informe, no a las magnitudes de la gestión realizada en ese mismo periodo. Según explican, la nómina pagada cada mes se elabora y cierra con una antelación de dos meses, es decir, los datos reflejados en el informe de marzo corresponden a expedientes y solicitudes valoradas hasta el 31 de enero de 2020.

El motivo de esta anticipación es que la nómina, una vez concluida su elaboración, pueda ser fiscalizada durante el mes siguiente por el servicio de Intervención de Hacienda y pagada durante el mes posterior a la fiscalización. De esta forma, la nómina que incluye las rentas pagadas e marzo y reflejadas en este informe se completó a fecha 31 de enero y fue fiscalizada a 28 de febrero.

Por este motivo, las cifras de hogares perceptores corresponden a quienes eran titulares de este derecho en el mes de enero y han recibido el pago de la RMI en marzo. Lo mismo sucede con las cifras de concesiones, denegaciones, archivos, suspensiones y extinciones. La toma en consideración de todas ellas da lugar a la nómina mensual.

"En el informe de marzo estas cifras reflejan la evolución favorable de la situación socioeconómica en la Comunidad previa a la pandemia, con las tasas más elevadas de actividad y empleo, y las más bajas de paro, de los últimos años. Por todo ello, los resultados recogidos en el presente informe no corresponden en sentido estricto al mes de marzo de 2020, sino a enero. Las cifras de gestión del mes de marzo se reflejarán en el informe del próximo mes de mayo", han apuntado.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES Y MÁS CONCESIONES EN ESTA CRISIS

Sin embargo, una excepción en esta pauta corresponde al número mensual de solicitudes. La Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social ha recordado que las solicitudes de Renta Mínima de Inserción se presentan en los registros municipales y desde ellos se redirigen al Registro de la Comunidad de Madrid. Desde este Registro se transfieren a la aplicación de Renta Mínima de Inserción para su tramitación.

La caída de solicitudes tramitadas pese a la crisis del coronavirus se debe precisamente a que el volcado de solicitudes desde el Registro a la aplicación de RMI no ha podido realizarse con la fluidez de meses anteriores, puesto que la cifra se obtiene de la citada aplicación. No obstante, esta circunstancia quedará regularizada en los próximos informes, prometen.

Además, durante el mes de marzo, al margen de las dificultades que hayan podido existir para la presentación y recepción de solicitudes, los servicios mínimos de gestión de la Renta Mínima en la Comunidad de Madrid se han concentrado en la elaboración de la nómina del mes de mayo, "así como en el levantamiento de suspensiones, con el fin de aliviar, en la mayor medida posible, la situación de hogares que pueden estar atravesando situaciones de especial dificultad en estos momentos".

Durante la Comisión de la Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid celebrada este mediodía de forma telemática, aunque se ha centrado en la gestión regional sobre residencias de mayores en la crisis del Covid-19, algunos diputados como el de Más Madrid Emilio Delgado han preguntado al consejero del ramo, Alberto Reyero, por las suspensiones en esta época de Rentas Mínimas de Inserción.

SE SIGUE TRABAJANDO PARAR ASEGURAR QUE SE COBRAN

Por su parte, la diputada socialista Purificación Causapié ve imprescindible que se dé una ayuda extraordinaria a familias en situación de excepcionalidad para aquellas que no pueden acceder a un mercado de trabajo cerrado, mientras estén trabajando en una RMI "no tan deficiente".

En su turno de respuesta, Reyero ha adelantado, además del levantamiento de suspensiones, que habrá nuevas concesiones de estas ayudas, con cuantías "al alza". Teniendo en cuenta el contexto y que los registros están cerrados, la Dirección General está concentrando todos los esfuerzos del personal también en agilizar las nuevas concesiones.

"A pesar del estado de alarma seguimos trabajando en el proceso administrativo relativo a la RMI para asegurar que las familias siguen cobrando esta prestación", ha añadido a Europa Press fuentes de esta Consejería.