La Comunidad ultima la presentación del Plan de Empleo Sénior y sindicatos piden no olvidar a colectivos vulnerables

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ultima la presentación del Plan de Empleo Sénior, una estrategia integral para incentivar la contratación de personas mayores de 45 años, en la que el Gobierno regional invertirá 135 millones de euros hasta 2027, mientras que CC.OO. y UGT. piden no olvidarse de los colectivos más vulnerables de este rango de edad, como las mujeres o personas con discapacidad.

Fuentes sindicales han avanzado a Europa Press que la presentación de la iniciativa tendrá lugar el próximo viernes con la presencia de los agentes sociales. Desde el Ejecutivo regional solo han trasladado que están ultimando los últimos detalles de la iniciativa, sin confirmar la fecha.

En mayo, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, avanzó que el plan estaría compuesto de 15 medidas con el objetivo de no perder el talento y la experiencia de los trabajadores veteranos.

"Había muchas personas que tenían más de 45 años y que, por la razón que sea, habían entrado en el desempleo y no conseguían salir de ello", dio a conocer entonces. Se basa en la idea de "conseguir el pleno el empleo" y fomentar la formación continua.

LAS MEDIDAS QUE SE CONOCEN

Algunas de las medidas que estarán incluidas en el Plan de Empleo Sénior se anunciaron esta semana en el Debate del Estado de la Región (DER), como la ampliación de la Tarifa Cero para emprendedores mayores de 52 años, destinada a facilitar la creación y desarrollo de negocios de este colectivo, y un plan de reactivación para parados de más de 45 años, denominado 'Reactívate90días'.

Tal y como detalló la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la primera iniciativa los nuevos autónomos de esa edad que inicien su actividad profesional por cuenta propia y dejen de percibir el subsidio por desempleo, podrán recibir a cargo del Gobierno regional la cantidad de 480 euros al mes, siempre que tengan unos ingresos menores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Esta ayuda adicional se sumaría a la actual Tarifa Cero, con la que la Comunidad de Madrid sufraga el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos trabajadores autónomos durante sus primeros doce meses de actividad, con posibilidad de ampliación de un año más en determinadas circunstancias.

Por otro lado, la dirigente madrileña explicó que el Plan Reactívate90días busca prevenir el paro de larga duración en mayores de 45 años, ayudando a los demandantes de empleo en este rango de edad que hayan desarrollado su carrera en un solo sector y se encuentren desactualizados con respecto a los nuevos requerimientos del mercado laboral.

Para salvar ese obstáculo, se les ofrecerá un itinerario intensivo y personalizado de tres meses para su actualización, refuerzo emocional y recualificación profesional. El proceso comenzará con una entrevista inicial en profundidad a cargo de un orientador en la que se identificarán sus fortalezas y debilidades, y nichos de empleo afines al perfil del usuario. Después se dirigirá a cursos intensivos adaptados a su perfil y las necesidades detectadas, o se le indicará cómo certificar sus competencias.

También recibirá refuerzo de habilidades como competencias digitales, comunicación o trabajo en equipo, entre otras, y formación en herramientas prácticas para mejorar su empleabilidad, con técnicas de búsqueda activa de empleo o entrenamiento y simulacro de entrevistas laborales. El programa finaliza ayudando al usuario a hacer networking y que contacte con empresas y sectores con vacantes activas.

VALORACIÓN POSITIVA PERO CON RECLAMACIONES

Los sindicatos han valorado positivamente esta iniciativa porque "uno de los problemas que arrastra el mercado laboral madrileño son los desempleados de más de 45 años". No obstante, desde CC.OO. han reclamado abordar la situación de las personas con discapacidad y de las mujeres.

En declaraciones a Europa Press, el secretario de Empleo de CC.OO. Madrid, Miguel Ángel Ruíz Montalbán, ha exigido que la iniciativa debe mejorar los mecanismos de las políticas de activas de empleo, una competencias "propias" de la Comunidad de Madrid.

También ha pedido no dejar el desarrollo a la estrategia en la colaboración público privada porque "supone una financiación del sector privado a partir de fondos públicos". Aunque, en líneas generales, cree que es un plan "necesario" que "aborda uno de los problemas estructurales más serios".

Por su parte, la secretaria de Empleo y formación de UGT Madrid, Isabel Vilabella, ha defendido que este plan es "fundamental" porque "va a sacar de una situación de precariedad a personas mayores de 45 años que ya tienen muchísima experiencia en el ámbito laboral pero que o bien han sido separadas de ese mercado o bien no consiguen volver a entrar después de procesos como la maternidad".

"Partimos de 165.000 personas mayores de 45 años que en la región no encuentran un empleo o que el empleo que encuentran es precario por parcial o por tener malas condiciones de trabajo. El Plan refuerza la capacidad de formación para estas personas, algo que resulta fundamental en los tiempos que vivimos", ha remarcado en declaraciones a Europa Press.