La Comunidad viaja a Israel para reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid realizará un viaje institucional a Israel del 22 al 27 de enero con el objetivo de reforzar sus medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se desplazará al país para conocer de primera mano "cómo se protegen las infraestructuras críticas frente a ciberataques y reforzar la colaboración institucional y favorecer el intercambio de conocimiento", han resaltado fuentes del Gobierno regional. Además, el viaje servirá para "explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid".
El consejero mantendrá reuniones con empresas de referencia en ciberseguridad como el Leshem Institute del Rafael Advanced Defense Systems, Check Point o Pentera.
También conocerá el trabajo de la autoridad israelí encargada de la protección del ciberespacio, el Israel National Cyber Directorate (INCD), y visitará el Israel Institute of Technology (Technion), universidad y centro tecnológico más antigua del país.
Asimismo, López-Valverde participará en el CyberTech Tel Aviv 2026, uno de los principales encuentros internacionales sobre ciberseguridad e innovación.
En este foro, que reúne a gobiernos, grandes empresas, startups y fondos de inversión de todo el mundo, presentará la estrategia de digitalización de la Comunidad de Madrid con el objetivo de "impulsar su proyección internacional".