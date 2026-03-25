El concejal de Vicálvaro asegura que el distrito "está despegando" para ser uno de los mejores y más poblados de Madrid

El Concejal Presidente De Vicálvaro, Ángel Ramos - CANAL 33

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos, ha asegurado que el distrito "está despegando" para ser uno de los que cuente con mejor calidad de vida de toda la ciudad de Madrid, al tiempo que ha destacado "probablemente va ser el que más va a crecer de toda la ciudad", es "seguro" y cuenta "con capacidad de comunicación y muchas oportunidades" y una de las ratios de zona verde por habitante más alta de toda la capital.

En una entrevista anoche en un programa especial destinado a los distritos en Canal 33 TV, Ramos ha detallado que entre Los Ahijones, Los Berrocales, Los Cerros, el Ensanche de San Fernando y El Cañaveral, donde ya viven 30.000 vecinos, se levantarán 70.000 viviendas.

Según ha explicado, ese crecimiento supondrá que Vicálvaro pase de ser el segundo distrito de Madrid con menos población a situarse entre los tres o cuatro primeros, algo que ha definido como "un reto para las administraciones" en materia de servicios, equipamientos, infraestructuras. "Es verdad que los vecinos, y con toda la razón, yo eso lo entiendo, los quieren cuando los necesitan", ha añadido.

Sobre la Estrategia del Sur presentada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el edil ha indicado que ese crecimiento representa también "una oportunidad y una transformación muy profunda del distrito, una transformación urbana, económica y social", por lo que ha apostado por aprovechar "esas oportunidades que nos brinda el mismo".

En materia de vivienda, Ramos ha señalado que la Empresa Municipal de la Vivienda está construyendo muchos pisos en Vicálvaro y ha desgranado que en Los Cerros habrá 14.000 viviendas, en Los Berrocales más de 22.000, 17.000 en Ahijones, 14.000 en El Cañaveral y 700 en el Ensanche de San Fernando. Ha precisado además que el ámbito más consolidado es El Cañaveral, mientras que en Berrocales ya han comenzado a entregarse las primeras viviendas y que en Los Cerros y Ahijones también avanzan los trabajos.

Ramos ha subrayado que, ante ese desarrollo, "las comunicaciones son clave" y ha recalcado que en transporte público "hay que hacer un esfuerzo importante", aunque ha defendido que las conexiones por la M-45, la M-50, la R-3 y otras vías permiten enlaces "fluidos con el resto de la ciudad".

Respecto a la limpieza, el edil ha asegurado que Vicálvaro está "un poco como el resto de la ciudad" y ha recordado que Madrid es la ciudad de España que más invierte en limpieza, con 791 millones de euros. No obstante, ha reconocido problemas de suciedad junto a los contenedores por comportamientos incívicos y ha afirmado que, pese a que "todavía hay que hacer cosas".

"Las encuestas de calidad reflejan una mejora, hasta el punto de que la limpieza ha pasado de ser el primer problema, que era con Manuela Carmena, al quinto, mientras que las quejas han bajado prácticamente a la mitad desde 2018", ha indicado.

EL DESARROLLO DE EL CAÑAVERAL

Sobre las dotaciones de El Cañaveral, ha detallado que ya están en funcionamiento dos escuelas infantiles públicas, que la primera fase del colegio público ya ha concluido, que la Comunidad de Madrid está a punto de licitar la segunda fase y que el instituto comenzó sus obras en septiembre. También ha destacado la construcción de un centro cultural, un salón de actos y una biblioteca en tres edificios conectados entre sí, con una inversión cercana a los 13 millones de euros.

En cuanto al transporte, ha resaltado la ampliación de la línea 159 de EMT con un autobús más en febrero, tras otro refuerzo en noviembre, y la conexión de las cabeceras de la 159 y la E5 para mejorar la conectividad. También ha indicado que, cuando concluyan las obras del intercambiador de Conde de Casal, habrá una nueva línea directa con El Cañaveral, y que se está estudiando un carril bici hasta Puerta de Arganda aprovechando un túnel paralelo más ancho que el actual.

Sobre las instalaciones deportivas, Ramos ha señalado que el nuevo campo de fútbol de El Cañaveral será "prácticamente una realidad para la temporada que viene" y que, si no está listo en septiembre, lo estará "en primeros de octubre". Además, ha dicho que la segunda instalación deportiva básica está "prácticamente" terminada y que antes del verano comenzarán las obras de la tercera.

"LO PRIORITARIO SON LOS MAYORES"

En relación con los mayores, el concejal de Vicálvaro ha defendido el plan contra la soledad no deseada impulsado por el área de Servicios Sociales y ha afirmado que "está dando resultados", con prioridad a la prevención y la sensibilización. Asimismo, ha dicho que este colectivo ha sido para él "un segmento de población prioritario" desde que asumió el cargo.

"Lo prioritario son los mayores, y yo creo que es donde tenemos que colocar nuestros esfuerzos", ha insistido Ramos, que ha reivindicado las obras realizadas en los dos centros de mayores del distrito y ha destacado que son "superactivos". De hecho, ha apuntado que sus grupos suelen quedar "primero o segundo" en el concurso de teatro de mayores y que este año han ganado.

En el plano cultural y de ocio, Ramos ha avanzado que en las próximas semanas Vicálvaro celebrará la segunda edición de la Feria Andaluza en El Cañaveral, una recreación histórica con motivo del alzamiento del 2 de mayo, el mercado medieval y las fiestas del distrito de junio. Además, ha presumido de una programación de verano "espectacular", con "más de 70 actividades culturales" el año pasado entre cine de verano, conciertos y teatro al aire libre.

En la parte más personal de la entrevista, el munícipe ha afirmado que la decisión "más impopular y necesaria" que tuvo que defender fue la instalación del cantón de limpieza del distrito, porque "la gente no lo entendía", aunque ha sostenido que "el tiempo nos ha dado la razón". También ha admitido que los vecinos tienen razón "cuando dicen que tardamos mucho en hacer las cosas", aunque no cuando "creen que no hacemos nada y que no nos importan esos problemas".

Finalmente, Ángel Ramos ha reivindicado su vínculo personal con el distrito y ha asegurado sentirse "muy orgulloso" de ser "un vicalvareño que ha nacido en Vicálvaro, que se ha criado en Vicálvaro, que ha pasado toda su vida aquí". "Yo sí que lo que invitaría es a todos a que vengan al distrito, a que lo conozcan y a que entre todos consigamos construir ese Vicálvaro del futuro, porque yo de lo que sí que estoy convencido es que lo mejor todavía está por llegar", ha concluido.