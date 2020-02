La concejala de Abuelas por Patones Charito acude a Sol para pedir una reunión y es recibida por Carballedo y Aguado

Publicado 12/02/2020 13:52:25 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Abuelas por Patones María del Rosario Testa, conocida como Charito, ha acudido este miércoles a la sede de la Comunidad de Madrid para pedir una reunión y ha sido recibida por la consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y por el vicepresidente, Ignacio Aguado, que ha querido saludarla.

En declaraciones a los medios tras reunirse con Carballedo, Charito, que tiene 96 años, se ha mostrado sorprendida por la "facilidad" que ha tenido para ser recibida y por la expectación mediática que ha generado, al tiempo que ha explicado que había acudido a la Real Casa de Correos con la intención de pedir una reunión para acudir con el alcalde de Patones, Óscar Sanz, y los concejales a reclamar un párking para los turistas.

"Pero este adelanto... No sé lo que puedo decir pero estoy emocionadísima", ha reconocido Charito, quien ha compartido con los periodistas la impresión que le ha causado la consejera: "Es majísima, si no tenía momentos para despedirse, he empezado a hablar y no he parado, no le he dejado meter una de canto".

Para la concejala de Patones, la prioridad para el pueblo es la construcción de un aparcamiento para los turistas que visitan el pueblo los fines de semana, y esa es la reivindicación que le ha trasladado a Carballedo. "Ella ha escuchado, es muy maja, le gusta Patones y ojalá siga adelante la cosa", ha manifestado.

En cualquier caso, Charito ha recalcado que estaba "muy contenta del recibimiento" tanto por parte del Gobierno regional como de los medios, que le han "asustado", y ha confesado que se sentía como "la alcaldesa de Madrid".

"Vengo a apuntarme a ver qué día nos pueden recibir y me dicen que entre... ¿No voy a estar orgullosa?", ha expresado, para agregar que de haberlo sabido habría acudido con el alcalde y los concejales.

De hecho, ha recalcado que lo que Patones necesita es una reunión en la que esté presente también el alcalde para pedir el parking en Patones de Arriba, "por va a costar mucho y a ver el dinerito".

"Esto lo tiene que hacer la Comunidad de Madrid con algún ministro igual unido", ha apuntado Charito, quien ha defendido que "a Madrid le hace falta eso, le hace falta una cosa más de lo que tiene, cuanto más tenga... ¿No es importante Madrid? ¿No es la capital de España?".

Asimismo, ha señalado que "hay unas peleas terribles" por el aparcar en Patones, una localidad a la que los turistas van "enormemente" el sábado y el domingo.

Sobre su experiencia como concejala, ha afirmado: "Yo no me salgo del sitio, nada más quiero el párking para los turistas que van a ver Patones y que el pueblo de arriba lo puedan embellecer todo lo que puedan".

Por su parte, el vicepresidente le ha trasladado que las puertas de su despacho "están abiertas para verse con ella cuando quiera y hablar sobre los problemas del municipio", según fuentes de Vicepresidencia.

Asimismo, han señalado que Aguado ha ido a ver a Charito, "porque es un referente en la Comunidad de Madrid".

