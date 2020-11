La concejala de Vox carga contra "redes clientelares" que hacen del "maltrato una forma de ganarse la vida"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Aránzazu Cabello ha arremetido contra las "redes clientelares" que hacen del "maltrato una forma de ganarse la vida"

También ha criticado la "ideología de género" porque "la discriminación no se cura con discriminación". Lo ha hecho desde el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Madrid por el 25N, día internacional por la erradicación de la violencia contra las mujeres, en el que ha insistido en que "la violencia no tiene género".

Después de no llegar a tiempo por "un atasco" a la concentración en Cibeles con el resto de la Corporación, reunidos PP, Cs, Más Madrid y PSOE tras una pancarta en la que se exigía el fin de la violencia de género, la edil de Vox ha sostenido que cuando una mujer sufre violencia, la sufre toda la sociedad.

"Quien mata y quien viola sabrá que nos tendrá siempre enfrente pero la política de la ideología de género no ha conseguido la protección de las mujeres porque la ideologización no permite conocer la realidad de manera objetiva. Ni todas las mujeres somos víctimas, ni todos los hombres son culpables", ha argumentado la representante de Vox.

Cabello ha insistido en que "las políticas de género muestran que la discriminación no se cura con discriminación" sino que "se debe construir sobre valores y no sobre enfrentamientos", unas palabras que llegan 24 horas después de que el Pleno de Cibeles no consiguiera consensuar una declaración institucional por el 25N por segundo año consecutivo por el rechazo inicial de Vox.

La edil ha declarado que Vox se aleja del "pensamiento único" y ha llamado a reflexionar "fuera del sectarismo" para que los recursos lleguen a quienes lo necesiten "y no a través de redes clientelares, que no buscan soluciones".

La concejala de Vox ha llegado a afirmar que "el maltrato sirve de instrumento de acción política" e incluso es "una forma de ganarse la vida". Su intervención ha terminado sin un solo aplauso por parte del auditorio de CentroCentro.