Condenado a 50 años de prisión por asesinar a su pareja y a otro hombre en un incendio provocado en Torrejón

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a más de 50 años de prisión por asesinar en agosto de 2022 a su pareja y a otro hombre en un incendio provocado en una nave okupada en Torrejón de Ardoz.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en el que se considera al condenado autor responsable de dos delitos de asesinato, un delito de incendio y un delito de maltrato habitual.

Los otros dos acusados inicialmente investigados han sido absueltos tras la retirada de la acusación por todas las partes el último día del juicio en aplicación del principio acusatorio al no quedar acreditada su participación en los hechos.

El Tribunal del Jurado consideró probado que el acusado convivía con Esther desde hacía al menos dos años en una nave ocupada y que la relación estaba marcada por un contexto continuado de violencia física y psicológica.

La relación se deterioró especialmente cuando el acusado tuvo conocimiento de que la víctima mantenía una relación con otra persona, circunstancia que desencadenó un incremento de su comportamiento agresivo y de sus amenazas, llegando a manifestar en varias ocasiones su intención de acabar con la vida de ella.

INCENDIO PROVOCADO

Según el relato, en la madrugada del 20 de agosto de 2022, entre la 1:23 y las 2:13 horas, Esther y Youssef se encontraban en la planta superior de la nave, descansando y sin capacidad de reacción.

En ese momento, el acusado acudió en varias ocasiones al lugar, accedió finalmente al interior y provocó de forma intencionada un incendio en varios puntos utilizando acelerantes, lo que permitió descartar cualquier origen accidental del fuego, propagándose rápidamente por el inmueble que contaba con una única salida practicable, lo que convirtió el lugar en una trampa mortal para las víctimas.

Ambos fallecieron por asfixia derivada de la inhalación de gases tóxicos procedentes de la combustión sin posibilidad de huida ni defensa al encontrarse durmiendo cuando se inició el incendio, cuya virulencia obligó a evacuar una nave colindante y viviendas cercanas, generando un grave riesgo para otras personas además de causar importantes daños materiales.

La Audiencia Provincial califica los hechos como dos delitos de asesinato al apreciar la concurrencia de alevosía al haberse aprovechado el acusado de la situación de absoluta indefensión de las víctimas, actuando de madrugada, de forma sorpresiva y utilizando el fuego como medio para asegurar el resultado mortal e impedir cualquier reacción defensiva.

Según el tribunal, ello encaja en la modalidad de alevosía por desvalimiento, añadiendo en el caso de Esther las agravantes de parentesco por la relación de pareja y de género al considerar acreditado que el crimen se produjo en un contexto de dominación, control y discriminación hacia la mujer.

Asimismo, la sentencia fundamenta la condena por el delito de incendio en el grave riesgo generado para la vida e integridad de terceros dada la magnitud del fuego y la necesidad de evacuaciones, y declara probado el delito de maltrato habitual al acreditarse la reiteración de episodios de violencia física y psicológica durante la convivencia, sustentados en testimonios, informes policiales y pruebas documentales.

En consecuencia, el tribunal impone al acusado 22 años y 6 meses de prisión por el asesinato de su pareja, 20 años por el asesinato de Youssef, 15 años por el delito de incendio y 6 meses por maltrato habitual.

Además, le impone una medida de libertad vigilada durante un máximo de diez años tras el cumplimiento de las penas y el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas, fijadas en 100.000 euros para cada progenitor y 30.000 euros para cada hermano, así como las correspondientes cantidades por los daños materiales ocasionados en la nave.