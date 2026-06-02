Condenado a seis años de cárcel la expareja de 'Antoñita, La Fantástica' por una macroestafa en viajes a MotoGP

Imagen de recurso de MotoGP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a la expareja de Ana María Vicente, conocida como 'Antoñita, La Fantástica' y quien se encuentra en busca y captura, a seis años y seis meses de prisión por participar en un entramado que captó cientos de miles de euros mediante falsas promesas de viajes VIP para asistir al Premio de MotoGP.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, le pena como autor penalmente responsable de un delito continuado agravado de estafa, con la concurrencia de las agravantes de abuso de confianza y de reincidencia.

Durante el juicio, Eduardo G. U. intentó desvincularse de la gestión económica de la agencia, asegurando que él se ocupaba únicamente de cuestiones logísticas y responsabilizó de la dirección comercial y financiera a Vicente Oset. Según esa versión, ella era quien negociaba con clientes, gestionaba los cobros y tomaba las decisiones económicas relevantes.

Los magistrados consideran probado que el condenado presentó a Aupa Travel como una empresa con una sólida posición en el sector turístico y con supuestos vínculos comerciales con importantes compañías y eventos internacionales, extremo que no resultó cierto.

Según la sentencia, estas afirmaciones permitieron ganarse la confianza de los perjudicados, que realizaron importantes desembolsos económicos para adquirir paquetes turísticos y otros servicios que nunca llegaron a prestarse.

El tribunal también da por acreditado que algunas víctimas fueron convencidas para realizar pagos adicionales bajo el pretexto de gastos de cancelación, impuestos o supuestos trámites para cobrar indemnizaciones de aseguradoras que en realidad no existían. Asimismo, varios perjudicados entregaron dinero en forma de préstamos debido a presuntas necesidades de liquidez que resultaron ficticias.

La Audiencia ha apreciado las agravantes de abuso de confianza y reincidencia, destacando la relación personal que el acusado llegó a establecer con algunas de las víctimas antes de ejecutar la estafa.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia obliga al condenado a indemnizar a los perjudicados con cantidades que, en conjunto, superan los 730.000 euros, además de los intereses legales correspondientes. Entre los afectados figuran varias sociedades mercantiles y particulares que confiaron en las promesas comerciales realizadas por la agencia.

La sentencia menciona igualmente a Vicente Oset, quien se encuentra en situación de rebeldía procesal tras dictarse una orden de búsqueda y detención. Al no comparecer en el juicio, la Audiencia no ha resuelto sobre su responsabilidad penal en esta causa, quedando su situación pendiente de un eventual enjuiciamiento.