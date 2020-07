Consejero de Economía pide a Montero que consensúe con los ayuntamientos los recursos que necesitan frente a la crisis

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Ciencia, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, ha pedido este lunes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que consensúe con los ayuntamientos los recursos que, a su juicio, "necesitan" frente a la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

El consejero madrileño, tras dar esta mañana el sello 'Garantía Madrid' a Metro, ha indicado que los ayuntamientos "han sido muy claros" en su respuesta a la crisis y han estado "en primera línea de combate", por lo que necesitan recursos para asistir a los ciudadanos.

"Lo que se debe evitar a toda costa es decisiones frívolas, arbitrarias o poco reflexionadas. Esos fondos ni pertenecen ni dejan de pertenecer a los ayuntamientos. Pero la idea clara es que los ayuntamientos deben contar con todos los recursos necesarios para dar respuesta a la crisis. Y eso implica que tengan la posibilidad de amparar el comercio, el crecimiento económico y el empleo y si se les priva de esos recursos cuando se les dijo que iban a poner utilizarlos, alguna respuesta se les tiene que dar", ha indicado, por lo que pide a Montero que hable con los consistorios.

Por otro lado, preguntado por la negociación de los países europeos sobre los fondos para la reconstrucción tras la crisis del coronavirus, Giménez ha manifestado que son cuatro días de negociación "muy duros". "La recuperación será para toda Europa, incluyendo a los países mediterráneos, pero también a Alemania y Portugal, o no será. No creo que ninguno de los mal llamados bloques deba adoptar posiciones de máximos. Lo que tenemos que tener todos muy presentes es que si no hay acuerdos no habrá ganadores. Si no hay acuerdos, todos vamos a perder", ha subrayado.

El titular regional de Economía ha aseverado que no existe una extrema urgencia para llegar a un acuerdo europeo, ya que como decía la presidenta del Banco Central Europea, el acuerdo tiene que ser "bueno antes que rápido".

"Pero tiene que ser existir acuerdo porque si no perderemos todos: los países del mal llamado bloque de frugales y los ciudadanos de todos los países que estamos reclamando con behemencia que no es una cuestión de falta de capacidad en la administración o mala gestión, sino que ha venido una pandemia que nos ha arrancado a todos las posibilidades de crecimiento y muchas vidas y ante tal hay que actuar a nivel europeo porque si no saldrá adelante nadie", ha apuntado.