El Consejo Ciudadano de Podemos Comunidad tendrá que ratificar a Clara Serra como nueva portavoz parlamentaria

Publicado 08/10/2018 15:46:20 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Ciudadanos de Podemos en la Comunidad de Madrid tendrá que ratificar a Clara Serra como nueva portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, después de que la dirección del Grupo Parlamentario haya lanzado su nombre como sustituta a la recién dimitida Lorena Ruiz-Huerta.

Según fuentes de Podemos consultadas por Europa Press, la designación de Clara Serra es casi un hecho, ya que su nombre ha contado con apoyos no sólo del sector errejonista, al que pertenece, sino también del 'pablismo' y de algunos anticapitalistas.

Serra fue la segunda persona más votada en las recientes primarias de Podemos a las elecciones autonómicas en el cuerpo de lista, pese a que Íñigo Errejón, que ganó su aspiración a la Presidencia regional, colocó a Tania Sánchez como 'número dos' de su candidatura. Además, en Vistalegre II volvió a ser elegida consejera estatal pero perdió su cargo de responsable del Área de Igualdad, Feminismos y Sexualidades del partido.

Ahora, su nombramiento como portavoz parlamentaria tendrá que ser validado por el Consejo Ciudadano regional, que ha de reunirse antes del jueves, día de Pleno en la Asamblea de Madrid. No habrá problema, ya que cuenta con el aval el sector del secretario general, Ramón Espinar, que en diciembre se hizo con la mayoría absoluta del Consejo regional del partido tras la incorporación de los consejeros de los círculos elegidos en otras primarias. Y también con los votos de los siete consejeros errejonistas.

Ruiz-Huerta disponía de un silla en el aparato autonómico de Podemos, que tendrá que ser sustituida en las próximas semanas. Por su parte, Clara Serra tampoco pertenece al Consejo, por lo que tendrán que invitarla a partir de ahora a sus reuniones, como hacen en ocasiones importantes con Íñigo Errejón, que ha declinado varias veces su asistencia.

Tras la aprobación en el Consejo Ciudadano, el propio Grupo Parlamentario también tendrá que votar su conformidad, tal y como ocurrió en su momento con la destitución de José Manuel López. En ese ocasión, los 'pablistas' y los anticapitalistas unieron sus fuerzas y derrocaron a López por un solo voto de diferencia en el conjunto de diputados autonómicos.

No obstante, ahora los sectores de Ramón Espinar e Íñigo Errejón van a unir sus fuerzas, como así hicieron al pactar la lista de Podemos a las elecciones autonómicas. No obstante, la paz entre familias se quebró en parte con las recientes primarias a las Secretarías generales de varios municipios de la región, en los que ambas corrientes presentaron listas separadas, mientras que los anticapitalistas no se presentaron.