Continúa la normalidad en Barajas durante la primera jornada de huelga de tripulantes de Ryanair

Publicado 25/07/2018 18:22:46 CET

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga de tripulantes de Ryanair continúa desarrollándose con normalidad y sin incidentes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, según han informado a Europa Press fuentes del aeropuerto y del sindicato convocante USO.

En el caso del aeródromo madrileño, había previstas un total de 31 salidas y 31 llegadas para este miércoles tras las cancelaciones provocadas por los paros de los trabajadores de la compañía.

Finalmente, a esta previsión sólo se ha caído un vuelo Madrid-Pisa, que se ha cancelado porque el avión no ha llegado a Madrid. Estaba operado por tripulación italiana y allí Raynair "no ha previsto mínimos", han destacado fuentes de USO a Europa Press. Asimismo, estas mismas fuentes han asegurado que "no tienen noticias de posibles cancelaciones para mañana".

Desde Barajas han señalado que desde primera hora, la jornada se desarrolla con normalidad y sin incidentes ni conflictos de ningún tipo y que a las 18 horas se continúa manteniendo con "total normalidad".

Ryanair se enfrenta este miércoles al primero de los dos paros de 24 horas convocados para este miércoles y mañana por los sindicatos USO y Sicpla, que representan a los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea y reclaman que se aplique la legislación española y no la irlandesa a la plantilla española.

A nivel nacional, todos los vuelos previstos de servicios mínimos están saliendo y se han cancelado otros en Italia, Portugal y Bélgica, según ha explicado USO.