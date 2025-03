Mª Corina Machado, premiada por Madrid, advierte que Maduro busca consumar su totalitarismo con reforma constitucional

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La opositora venezolana María Corina Machado, premiada por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Clara Campoamor por el 8M, Día Internacional de las Mujeres, ha advertido que Nicolás Maduro busca consumar su totalitarismo vía reforma constitucional.

Machado ha agradecido en un vídeo el reconocimiento por parte del Ayuntamiento, compartido con la astronauta Sara García, y lo ha hecho en nombre de todas las mujeres venezolanas, de las que ha asegurado que "jamás descansarán hasta recuperar la libertad y la democracia" en su país y traer a sus hijos a casa, "a una tierra desbastada por el socialismo chavista".

La líder de la oposición a Maduro se ha comprometido a seguir luchando para transformar Venezuela "en una tierra de gracia, con libertad para todos e igualdad ante la ley". "El nombre de Clara Campoamor nos recuerda ese momento único, decisivo, en el cual España constitucionalizó el sufragio femenino, un hecho que no solo representa una enorme conquista para las mujeres españolas y para las mujeres del mundo sino que es sobre todo la reafirmación del principio universal de igualdad ante la ley".

"Se trata del principio fundamental de la soberanía popular por el que hoy los venezolanos lo estamos arriesgando todo y no descansaremos hasta hacerlo respetar. En esta hora, el régimen tiránico que oprime a Venezuela no solo lleva décadas violando nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, nuestra absoluta victoria electoral que le dimos el pasado 28 de julio sino que además asesina y tortura a miles de inocentes", ha condenado Machado.

María Corina Machado ha señalado directamente a Maduro y su intención de "adelantar una reforma a la Constitución con la cual pretende introducir la desigualdad ante la ley". Es el movimiento que da "aterrado por su derrota en las urnas". "Maduro pretende ahora adulterar las bases constitucionales del sistema electoral y la ley venezolana, pretende así bloquear toda posible derrota electoral en el futuro. En otras palabras, quiere ahora consumar en el plano institucional su carácter totalitario", ha alertado.

"Pero hoy les digo que el régimen va a fracasar en este propósito. La victoria del 28 de julio hizo clara la luz de la verdad. Venezuela entera repudia este sistema y los demócratas somos una inmensa mayoría organizada. Nuestra lucha es tan justa como necesaria y nuestro espíritu se fortalece más y más cada día ante cada adversidad", ha subrayado.

Machado ha pedido a la ciudadanía venezolana que no tema. "Mis queridos amigos, no tengan miedo. No tengan duda, estamos destinados a vencer. Venezuela será libre y todos sus ciudadanos iguales ante la ley", ha concluido su vídeo.