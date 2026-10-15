Cortada la circulación en la C-8b de Cercanías entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de vía de un tren - RENFE

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la línea C-8b (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba-Cercedilla) ha quedado interrumpida la mañana de este jueves entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de vía de un tren, con servicio alternativo de autobús para cubrir en superficie el trayecto afectado.

El incidente se ha producido sobre las 7.52 horas cuando el eje del segundo coche de un tren que partió de Chamartín a las 6.44 horas se ha salido de la vía en el desvío de entrada a la estación de Cercedilla, según han informado a Europa Press fuentes de Adif y de Renfe.

Como consecuencia de ello, el tren ha quedado detenido en ese punto y los viajeros afectados se han trasladado a pie hasta la estación de Cercedilla. Ninguna persona ha resultado herida, según las mismas fuentes.

Como consecuencia del incidente, la circulación en la red de Cercanías ha quedado interrumpida en ese tramo y los trenes rotan en Los Molinos-Guadarrama. También se ha suspendido el servicio de Media Distancia entre Cercedilla y Segovia, con plan alternativo de transporte por carretera.

En el caso de Cercanías también se ha establecido un sistema de transporte alternativo que cubre en superficie el trayecto afectado.

La línea C-8b estuvo cortada el pasado fin de semana entre Villalba de Guadarrama y Cercedilla por obras de mejora en la infraestructura ferroviaria por parte de Adif, con un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo en superficie.