Cortes de tráfico y refuerzos en el transporte público durante la celebración del Orgullo

Movilidad durante el MADO 2026 - EUROPA PRESS

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid acoge estos días el 'MADO Madrid Orgullo 2026', con actos previstos hasta el próximo domingo y el sábado como jornada central con la tradicional manifestación estatal, lo que conllevará importantes cortes de tráfico durante las próximas jornadas y alteraciones en líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Con una afluencia prevista de 180.000 diarios, el acto central será la manifestación estatal LGTBIQ+ del sábado a partir de las 19.00 horas, desde la glorieta de Carlos V hasta la plaza de Colón, donde se ubica el escenario principal.

Con motivo de los preparativos de la misma se encuentra previsto que desde las 17.00 horas del viernes hasta las 12.00 horas del domingo se registren incidencias de tráfico en la Plaza de Colón y en el tramo de la calle Goya comprendido entre dicha plaza y Serrano.

Además, en la zona de Méndez Álvaro y en la Glorieta de Carlos V comenzarán a registrarse cortes de tráfico desde las 11.00 horas del sábado. Además, permanecerá cortada hasta las 23.00 horas del citado día.

A partir de las 16.00 horas del sábado, aproximadamente, se registrarán cortes de tráfico en los viales por los que transcurrirá la manifestación central, es decir, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón. También en Gran Vía.

En el caso del Paseo del Prado el corte de tráfico podría alargarse hasta las 16.00 horas del domingo, debido al tradicional corte de los domingos. En función de las necesidades, además, se podrá proceder a ampliar los cortes de tráfico a otras calles adyacentes y alterar los horarios de los cortes.

SOL, PLAZA ESPAÑA Y GRAN VÍA

También se encuentra prevista la celebración de conciertos y otras actividades en la calle Pelayo, Plaza de Chueca, Plaza de Pedro Zerolo, Plaza del Rey, Puerta del Sol, Plaza de Callao y Plaza de España.

Debido a ello, del 1 al 4 se podrán registrar incidencias de tráfico en el entorno de Sol, en la calle Mayor, Alcalá, Bailén, Plaza del Comandante las Morenas y calle Esparteros. También podría verse afectada la movilidad peatonal en determinados momentos en función de la afluencia de público.

En la zona de Plaza de España, el 2 y el 5 están programadas en horario de tarde incidencias o cortes de tráfico puntuales en los viales del entorno y posibles afecciones a la entrada y salida del tráfico motorizado a Calle 30 por la Cuesta de San Vicente.

Respecto a la zona de Gran Vía, se contemplan cortes de tráfico en el citado vial durante los días 3 y 4, mientras que el resto de días podrán producirse en función de la afluencia de público.

CORTES POR DÍAS

El miércoles, entre las 18.00 y las 01.30 horas, están previstos cortes de tráfico en las calles Pelayo, Gravina, Augusto Figueroa, Reina, del Clavel, Barquillo y Colmenares.

Por su lado, el jueves se procederá al cierre al tráfico entre las 18.00 y las 01.30 horas de las calles Gravina, Pelayo, Augusto Figueroa y San Bartolomé. Asimismo, podrán registrarse cortes adicionales por afluencia masiva de público en las calles Reina, del Clavel, Infantas, Barquillo, San Marcos y Colmenares.

A su vez, el viernes y sábado, se prevé el corte al tráfico entre las 17.30 y las 03.30 horas de las calles Pelayo, Gravina, Augusto Figueroa, San Marcos, Reina, del Clavel, Infantas, Barquillo y Colmenares.

Finalmente, el domingo está programado el corte al tráfico entre las 18.00 y las 00.30 horas de las calles Infantas, Barquillo, San Marcos y Colmenares. Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda el uso del transporte para llegar a los principales eventos, preferentemente el Metro,.

METRO Y CERCANÍAS

En cuanto a Metro, está previsto un refuerzo durante el fin de semana, de viernes a domingo, principalmente en las líneas que conectan con el centro. Será fundamentalmente en los periodos de tarde y hasta el cierre del servicio.

En concreto, el refuerzo empezará este mismo miércoles día 1 con más trenes en las líneas 1 y 5, mientras que el jueves 2 y el viernes 3 los servicios adicionales se prestarán en las líneas 1, 2, 3, 5 y 10.

El sábado día 4, con motivo de la manifestación, el suburbano llevará a cabo el mayor refuerzo del servicio con un incremento de trenes de hasta un 100% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 10 desde las 17.30 horas hasta el cierre del servicio.

Asimismo, habrá refuerzo de personal en los vestíbulos de las estaciones donde se prevé una mayor afluencia de viajeros, como Atocha, Estación del Arte, Sol, Banco de España o Gran Vía.

También se han previsto cierres de deferentes estaciones, entre ellas Chueca (Línea 5), que cerrará del 1 al 5 desde las 18.00 horas hasta la finalización del servicio.

En cuanto a la estación de Sol (líneas 1, 2 y 3 de Metro), habrá cierre total, permitiendo la correspondencia entre líneas, el miércoles y el jueves de 18.30 a 24.00 horas y viernes y sábado, de 18.30 horas a finalización del servicio.

También habrá cierre total de las estaciones de Colón (Línea 4) y Banco de España (Línea 2) el sábado. En el primer caso, desde las 22.00 horas, y en el segundo, desde las 16.30 horas.

La estación de Plaza de España (líneas 3 y 10) sufrirá también cierres del jueves al domingo. Del 2 al 4, el cierre total desde las 19.00 horas, excepto acceso por ascensor para personas con movilidad reducida, mientras que el 5 habrá cierre total desde las 18.00 horas, excepto acceso por ascensor para personas con movilidad reducida.

En la salida hacia la calle Leganitos, además, se realizarán cierres, que serán desde las 19.00 horas los días 2, 3 y 4 y desde las 18.00 horas el día 5.

Respecto a la red de Cercanías, Se encuentra previsto el refuerzo de personal de las estaciones de Cercanías de la zona centro de la capital y se encontrarán preparados trenes en Chamartín y Atocha por si fuera necesario el refuerzo de trenes en Sol y Banco de España.

AUTOBÚSES DE LA EMT E INTERURBANOS

También están previstos refuerzos en la red de autobúses de la EMT desde el miércoles hasta el domingo, fundamentalmente las líneas que pasan por Gran Vía, Plaza de España y Moncloa-Aravaca.

Se dispondrá de un total de 10 autobuses para atender posibles problemas de ocupación en las líneas diurnas, que se elevarán a entre 10 y 15 en la red nocturna, los conocidos 'buhos', según demanda. Igualmente, está previsto reforar las líneas exprés aeropuerto (203) y 200, con destino al aeropuerto.

Con motivo de los cortes de tráfico, están previstos modificaciones de servicio desde las 18.00 horas del miércoles, en las líneas 3 y M3, y del jueves, en las líneas 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, 68 (C-1), 69 (C-2), 74, 75, 133, 138, 148, 158 y M3. También el día 2, en las líneas nocturnas N16, N18, N19, N20, N21, NC1 y NC2.

Además, la jornada del sábado las afecciones serán desde las 16.00 horas y hasta las 08.00 horas del domingo y afectarán a las líneas diurnas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 59, C1, C2, 74, 75, 85, 86, 102, 133, 138, 146, 147, 148, 150, 158, E1, M3 y 203. En el caso de los 'buhos', afectarán a todas las líneas excepto la N28, N31 y la N32.

Por su parte, en la jornada del domingo se verán afectadas las líneas diurnas 001, 1, 2, 3, 25, 39, 44, 46, C1, C2, 74, 75, 133, 138, 148, 158 y M3, así como las líneas nocturnas N16, N18, N19, N20, N21, NC1, NC2, SC1 y SC2.

Asimismo, en la noche del sábado al domingo se trasladarán las cabeceras de los 'buhos', excepto las líneas N28 y N31, que permanecerán en Moncloa, la línea N32, en Avenida de América, y las líneas NC1 y NC2, en Cuatro Caminos y Atocha, respectivamente.

Finalmente, en lo referente a los autobuses interurbanos, se contempla reformar durante la noche del sábado al domingo un total 24 líneas nocturnas que conectan 30 municipios con Madrid, con un incremento de la oferta en unas 8.000 plazas nocturnas.