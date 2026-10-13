La creación de empresas sube un 1% en agosto en la Comunidad, que lidera con 1.483 entidades más

Archivo - Un autónomo echa el cierre de su negocio tras su jornada laboral - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles en la Comunidad de Madrid aumentó un 1% en agosto respecto al mismo mes de 2025, hasta 1.483 empresas, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en un mes en el que las empresas disueltas fueron 438.

La cifra de nuevas empresas creadas en Madrid supone casi el 20% del total de entidades constituidas en agosto en España (7.526). Para la constitución de las 1.483 empresas creadas el pasado mes de agosto en la región --23 de ellas anónimas-- se suscribieron algo más de 55,4 millones de euros, mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 45,5 millones de euros.

De las 438 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Madrid, 371 lo hicieron voluntariamente; 57 por fusión con otras sociedades y las otras 10 restantes por otras causas.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital llegó a las 524 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 299,1 millones de euros.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, se crearon 7.526 sociedades mercantiles, un 5,7% más que en el mismo mes de 2025. El capital suscrito para su constitución registró un incremento anual del 92,8% y el capital medio suscrito (60.644 euros) aumentó un 82,3%.

Por otro lado, ampliaron capital 1.913 sociedades, un 5,8% menos que en agosto de 2025. El capital suscrito en las ampliaciones disminuyó un 26,5%. El número de sociedades mercantiles disueltas aumentó un 2,8% en tasa anual. El 82,0% de ellas lo hicieron voluntariamente.

El 20,4% de las sociedades mercantiles creadas en agosto correspondió a Inmobiliarias, financieras y seguros y el 15,5% al Comercio. En cuanto a las sociedades disueltas, el 18,5% pertenecía al Comercio y el 14,4% a Inmobiliarias, financieras y seguros.