Crece un 50% el número de niños de familias numerosas madrileñas beneficiarios de las becas de comedor

Archivo - Una mesa de comedor escolar durante en el Colegio público de Educación Infantil y Primaria San Juan Bautista con motivo de la inauguración del curso escolar 2023/2024, a 7 de septiembre de 2023, en Arganda del Rey, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37.000 niños procedentes de familias numerosas madrileñas han recibido las becas comedor de la Comunidad de Madrid en este presente curso escolar, un 50% más que el año pasado, cuando se beneficiaron 24.000 menores.

Son unas cifras que ha dado a conocer esta semana el director general de Educación, Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Jorge de la Peña y Montes de Oca, en la comisión de Educación, Ciencia y Universidades.

Las becas de comedor están dirigidas a los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la región, cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales.

Este año, por primera vez, se han concedido también a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y con hijos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como a las familias numerosas cuya renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros.

Tal y como ha detallado el director general de Educación, Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, esta nueva categoría de familias numerosas recoge la bajada de un 30% en el coste del comedor escolar para las familias numerosas en los colegios públicos, que es de 5,50 euros diarios.

"Eso supone que, a lo largo del año, perciben una cantidad de 295 euros esas familias que están dentro del margen entre 8.400 y 10.000. Al ser una beca de que la Comunidad de Madrid establece por renta per cápita, a mayor número de miembros, la renta baja", ha apuntado.

En su intervención, De la Peña y Montes de Oca ha recordado que en la región el concebido no nacido cuenta como un miembro de la unidad familiar, lo que a su vez afecta en la renta per cápita de las familias.

Para facilitar y agilizar aún más la tramitación, los solicitantes solo han tenido que presentar una petición en la que figuraran sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pudiera comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo solicitado en determinados supuestos.