El CRTM activa todos los recursos disponibles ante el aviso de Cercanías por el impacto de la huelga de maquinistas

Archivo - Imagen de recurso del Metro de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantendrá activados todos los recursos disponibles este martes ante el aviso sobre el impacto que tendrá en la red de Cercanías de Madrid la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para el personal del grupo Renfe.

En concreto, Cercanías Madrid ha recomendado a sus usuarios buscar medios de transporte alternativos ante las afecciones que sufrirá el servicio ferroviario durante esta jornada, con unos servicios mínimos en Cercanías del 75% de las circulaciones habituales durante las horas punta (entre las 6 y las 9 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas) y del 50% durante el resto de la jornada.

Ante esta situación, desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se mantendrán activados todos los recursos disponibles para atender las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, EMT y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar, en la medida de lo posible, problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores, ha explicado el Gobierno regional.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM), realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

En cualquier caso, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.