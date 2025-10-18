El CRTM refuerza el servicio en El Cañaveral con más autobuses de la EMT y una conexión directa entre líneas

Archivo - Autobús de la EMT de la línea E5 entre El Cañaveral y Manuel Becerra - EMT MADRID - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) reforzará el servicio de transporte público en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, con más autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en las líneas E5 y 159 y una conexión directa entre ambas cabeceras.

En concreto, desde mediados de noviembre circulará un autobús más en las líneas E5, que conectan El Cañaveral con la plaza de Manuel Becerra, y 159, que une el barrio con la plaza de Alsacia, así como la conexión directa entre ambas, según han apuntado desde el Consorcio.

Con esta medida, el CRTM busca optimizar los trayectos y reducir los tiempos de espera para los usuarios de este barrio, al norte del distrito de Vicálvaro y una zona en plena expansión urbanística.

La incorporación de los nuevos vehículos y la reorganización de las rutas permitirá aumentar la frecuencia de paso y mejorar la conectividad del barrio con otros puntos clave de la ciudad, especialmente en los desplazamientos hacia el centro de Madrid y los principales nodos de transporte.

La medida ha sido trasladada por el director de Planificación Estratégica y Explotación del Consorcio, Javier Gómez López, a representantes de la Asociación de Vecinos de El Cañaveral, en el marco de una reunión mantenida para atender las demandas de mejora en la red de transporte público del barrio.

Desde la asociación vecinal se ha acogido con optimismo esta medida, que supondrá un servicio de siete autobuses en la línea 159 y de 13 en la línea E5. Además, la cabecera de la línea 159 en El Cañaveral llegará hasta la cabecera de la línea E5.

Con esta actuación, desde el Ejecutivo regional se pretende responder a las necesidades de movilidad de una zona en constante crecimiento, facilitando el acceso al transporte público y promoviendo una alternativa más eficiente al vehículo privado.