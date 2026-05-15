CSIF denuncia el "grave deterioro" de la cárcel de Valdemoro y exige medidas urgentes

Archivo - Un cartel indica la dirección a la entrada de la Cárcel de Valdemoro/Centro Penitenciario Madrid III, junto al exterior de la prisión, en Valdemoro (Madrid) a 6 de marzo de 2020. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CSIF de la cárcel de Valdemoro ha denunciado el "progresivo deterioro" que viene sufriendo el centro desde hace aproximadamente dieciocho meses en materia de funcionamiento, seguridad y gestión de personal, ha informado el sindicato en un comunicado.

A través de un escrito dirigido a la dirección del establecimiento penitenciario, el sindicato alerta de una situación que considera "grave" y que, aseguran, ha sido comunicada reiteradamente mediante diferentes escritos registrados sin que hasta el momento se hayan adoptado soluciones efectivas.

Entre las principales deficiencias denunciadas destaca la falta de asistencia sanitaria. CSIF asegura que las once plazas de médico contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo se encuentran vacantes y que actualmente solo existe un facultativo temporal en horario de tarde.

Fuera de esa franja, explican, el centro depende de sistemas de telemedicina y del servicio 112 en caso de urgencia, al no contar con atención médica presencial durante mañanas, noches, fines de semana y festivos.

El sindicato también denuncia una situación de sobrepoblación en los módulos de mayor conflictividad, especialmente en los módulos 7, 8 y 9. Según expone, los niveles de ocupación superan ampliamente los ratios adecuados de seguridad y operatividad, mientras que la plantilla de vigilancia resulta insuficiente. Esta situación, advierten, incrementa el riesgo tanto para los internos como para los funcionarios y favorece el aumento de incidentes regimentales.

CARENCIAS DE SEGURIDAD

Otro de los problemas señalados hace referencia a las carencias materiales y de seguridad. CSIF apunta a una iluminación deficiente en patios y zonas comunes, sistemas de videovigilancia obsoletos y falta de medios técnicos adecuados, circunstancias que consideran incompatibles con las garantías de seguridad exigidas en un centro penitenciario.

Además, el sindicato pone el foco en la elevada rotación de personal. Según sus datos, aproximadamente el 50% de la plantilla ha abandonado el centro en los sucesivos concursos de traslados, provocando la pérdida de experiencia y estabilidad en el servicio. La situación sería especialmente preocupante en las oficinas, donde, aseguran, gran parte de los funcionarios ha solicitado traslado.

CSIF atribuye el origen de esta problemática a una política de gestión "rígida", marcada por la falta de diálogo social y de respuesta a cuestiones relacionadas con la planificación de vacaciones, la concesión de días de asuntos particulares y la conciliación laboral y personal.

A juicio del sindicato, este contexto ha generado un clima laboral "profundamente deteriorado" que está incentivando la salida de trabajadores hacia otros centros penitenciarios.

Ante esta situación, la organización sindical reclama a la dirección del Centro Penitenciario Madrid III-Valdemoro la adopción inmediata de medidas.

Entre ellas, pide una rectificación en la política de gestión de personal basada en criterios de flexibilidad y consenso, actuaciones urgentes para mejorar la seguridad e infraestructuras del centro y la creación de canales estables de diálogo y negociación con las organizaciones sindicales.

El objetivo, concluye CSIF, es garantizar la seguridad, el correcto funcionamiento del establecimiento y recuperar un modelo de centro basado en la estabilidad de la plantilla y la calidad del servicio público penitenciario.