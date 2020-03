CSIT denuncia ante Inspección de Trabajo el incumplimiento de protocolos en centros de atención social

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIT Unión Profesional ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que, en la situación actual de estado de alarma, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) "ha incumplido reiteradamente los criterios de protección de la salud de sus aproximadamente 10.000 empleados", tanto en los Centros de Atención a Discapacitados, como en las Residencias de Personas Mayores y en Centros de Menores.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se expone que los protocolos de prevención de riesgos laborales elaborados por la AMAS frente al Covid-19 "se están incumpliendo en todos los centros de trabajo.

En general, indican, "o no hay mascarillas o cuando las hay, no se proporciona el tipo adecuado al nivel de protección según las tareas que se realizan" y el personal no sanitario en contacto con los residentes "no dispone ni siquiera del gel hidroalcohólico que establece el protocolo".

Además, alertan de una "falta de Equipos de Protección Individual, que las trabajadoras embarazadas continúan trabajando en los centros de la AMAS, "sin garantía alguna".

Asimismo, en la denuncia han apuntado que en algunos centros, han sido los trabajadores "los que han buscado soluciones, comprando mamparas, equipos de protección, gel o mascarillas para poder hacer su trabajo de forma más segura".

Y exponen que, el problema de reciclar los EPIS y compartir entre compañeros ha sido motivo de infección de trabajadores y residentes y "una conducta irresponsable por parte de los directivos del AMAS, así como de la Inspección de Salud Pública y de la Consejería de Sanidad, quienes son los competentes".

Ante inspección de trabajo, señalan también que "estos hechos están provocando situaciones de agotamiento y estrés límite, sin que por parte de la Consejería de Políticas Sociales, se esté poniendo a disposición de los trabajadores ningún tipo de soporte o apoyo psicológico que permita mantener un mínimo y aceptable nivel de desempeño laboral".

"Desde CSIT Unión Profesional esperamos que la Inspección de Trabajo actúe con rapidez, instando a la AMAS a dotar a sus empleados públicos, de manera inmediata, de las herramientas necesarias para salvaguardar su salud y la de los pacientes", han lanzado en un comunicado.

DENUNCIA CONTRA EL SERMAS

El sindicato presentó este jueves otra denuncia ante Inspección de Trabajo, en este caso contra el SERMAS, por poner "en constante riesgo la salud de sus profesionales" ante la pandemia de coronavirus por la falta de soluciones al abastecimiento de EPIs, la falta de medidas para "paliar el estrés laboral" o la falta de medidas para trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.

Así, el escrito, al igual que este último, estaba acompañado por imágenes que ilustran las deficiencias que aprecia CSIT-UP en los centros, en los que, según el sindicato, han llegado a ser los propios pacientes quienes lleven EPIs a los sanitarios al comprobar "las condiciones en las que estaban trabajando".