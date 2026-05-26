CSIT pide a Ayuso teletrabajo para los empleados públicos ante las restricciones de movilidad por la visita del Papa

Preparativos para la visita del Papa, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Madrid afronta importantes restricciones de tráfico entre el 3 y el 9 de junio por los preparativos y la visita del Papa León XIV, con especial impacto en Cibeles, plaza de Li - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

CSIT Unión Profesional ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la habilitación extraordinaria del teletrabajo, entre los días 1 y 10 de junio, para el personal funcionario y laboral de Administración y Servicios ante las restricciones de movilidad por la visita del Papa León XIV a la capital.

La organización sindical, mayoritaria entre el personal funcionario y laboral de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid, ha remitido una carta a la dirigente madrileña en la que advierte de que este acontecimiento "conllevará previsiblemente dificultades en los accesos a edificios públicos y alteraciones en los desplazamientos habituales de miles de trabajadores".

Ante este escenario, ve necesario que la Administración autonómica adopte medidas preventivas y organizativas y permita "de forma excepcional y temporal" el teletrabajo en aquellos puestos cuyas funciones puedan desarrollarse mediante esta modalidad.

"Es una medida que el Ayuntamiento de Madrid ya ha planteado para su propio personal y que la organización considera razonable extender también a los empleados públicos autonómicos", ha apuntado CSIT Unión Profesional en un comunicado.

Cree que esta medida contribuiría a "facilitar la conciliación y seguridad de los trabajadores, evitar incidencias derivadas de los desplazamientos y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos" durante un evento "extraordinario que afectará de forma directa al funcionamiento ordinario de la ciudad".

"Confiamos en que el Ejecutivo autonómico valore esta propuesta y adopte una respuesta preventiva y proporcionada ante un acontecimiento de especial relevancia para Madrid y para el normal funcionamiento de los servicios públicos", ha señalado.