Cuando arte y poesía dialogan: Anka Moldovan y Ana Blandiana tejen puentes desde distintos márgenes en 'Nuestro Lugar'

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Jovellanos de Madrid abrirá sus puertas el próximo 19 de junio a 'Nuestro lugar', una exposición en la que la artista Anka Moldovan transforma la poesía de Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, en una experiencia pictórica donde imagen y palabra dialogan. La muestra, cuyo título toma prestado de uno de los poemas más evocadores de Blandiana, podrá visitarse con entrada gratuita hasta el 29 de junio.

Así, la propuesta, que se estrena por primera vez en Madrid, surge del encuentro entre dos creadoras rumanas cuyas trayectorias han tejido puentes desde distintos márgenes del arte. En esta ocasión, el resultado son veinte pinturas inspiradas en los textos de Blandiana y realizados sobre madera de tilo, el soporte de los antiguos iconos bizantinos.

Como si pintara sueños con raíces, Moldovan incorpora elementos botánicos y figuras que parecen surgir del silencio, entre lo sagrado y lo profano. Sus creaciones, que respiran la cadencia de los versos de Blandiana, se plantean preguntas fundamentales sobre la existencia del ser humano, también ante la naturaleza.

'Nuestro lugar / Está en algún lugar más lejano, / O, tal vez, ha pasado / Y no lo hemos reconocido', escribe Blandiana en su obra, a lo que Moldovan responde no con traducciones, sino con arte. En ese intercambio silencioso, la pintura no ilustra el poema y el poema no explica la pintura. Ambas se escuchan.

La editorial La Cama Sol, impulsora del proyecto, acompaña la exposición con la publicación de un libro homónimo (18 de junio, 18 horas) que reúne estas obras junto a una selección de poemas de Blandiana.

Anka Moldovan, artista de profundas raíces rumanas y ramas desplegadas por el arte, la historia y el compromiso social en España, encuentra aquí un nuevo espacio expresivo. Su formación en iconografía bizantina, su paso por el activismo cultural y su mirada nómada confluyen en estas piezas que traen al presente el tópico horaciano 'Ut pictura poesis' (como la pintura así es la poesía).