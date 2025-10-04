Cuándo y dónde será la manifestación pro palestina de hoy en Madrid: hora y punto de encuentro

Una estudiante con una kufiya durante una manifestación del sindicato de estudiantes en apoyo al pueblo palestino, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (Rescop), la Campaña por el Embargo de Armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina han convocado para este sábado 4 de octubre en Madrid una manifestación en apoyo al pueblo palestino y contra la guerra en Gaza.

El llamamiento busca exigir al Gobierno un embargo integral y efectivo al comercio de armas, la ruptura de todas las relaciones y el fin inmediato de la complicidad con Israel.

HORARIO Y PUNTO DE INICIO

La marcha comenzará a las 18.00 horas en Atocha y recorrerá el centro de la capital hasta Plaza de Callao bajo el lema "Alto al genocidio contra el pueblo palestino. Fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel".

En paralelo, Rescop ha convocado movilizaciones en más de 80 municipios españoles los días 4 y 5 de octubre, dentro de la misma campaña estatal y bajo el mismo lema. Entre las ciudades que se han sumado figuran Valencia, Sevilla, Gijón o Málaga, además de decenas de localidades en todo el territorio. Los horarios y puntos de encuentro del resto de manifestaciones pueden consultarse a través de este enlace.

Estas protestas se celebran, además, en fechas próximas al aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que marcaron el inicio de la actual guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Desde entonces, el conflicto ha dejado más de 66.200 muertos y cerca de 169.000 heridos, y ha generado una movilización internacional sin precedentes.